Két dologban hibázhatott Suhajda Szilárd a szakértő szerint

A Csupasport nevű portálon tehát leszögezi a szakértő, hogy ismerte és kifejezetten kedvelte Szilárdot és nagyon izgult érte most, sőt, még annak idején a K2-n is. Néhány gondolat Vinczében is felvetődött az esettel kapcsolatban, ezeket részletezte. Azt írta, szerinte nem ért fel a hegy csúcsára Suhajda Szilárd.

„Szerintem Szilárd a Hillary-lépcső aljáig jutott, visszafordulni azonban fizikai és mentális állapota miatt sem tudott” – összegezte.

Továbbá azt is fejtegette, hogy szerinte a profi hegymászó két hibát követett el a kalandozás közben, ezek egyike, hogy megszegte az Everest aranyszabályát, ami az alábbi.

„Van egy íratlan szabály az Everesten: akármeddig jutottál, délben fordulj vissza!”

Megjegyezte hozzá, hogy kellett volna egy kísérő Szilárd mellé, akármekkora profi is volt.

„Lett volna, aki visszarángatja az életbe, ha kell, akár káromkodással is. Ilyen magasságban ugyanis nagyon kockázatos a hegymászónak a saját megérzéseire támaszkodnia, mert a gondolatai az oxigénhiány miatt már nem tiszták.”

A másik hiba pedig a szenvedély lehetett, ami miatt a hegymászó nem tudott nemet mondani és visszafordulni. „Úgy gondolhatta, ilyen esélye még egyszer az életben nem lesz, és ugyan lehet, hogy kicsit kicsúszik az időből, de nekimegy és megcsinálja. Olyan döntést hozott, amit a mindig megfontolt és racionálisan gondolkozó Suhajda Szilárd biztosan nem hozott volna meg” – részletezte.