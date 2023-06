Ne hagyja ki, jószolgálati programmal is eljuthat a budapesti vb-re

– Célunk, hogy mindenki a részesévé váljon az eseményeknek, hogy együtt lássuk vendégül a világot. Közösségek építése, közös időtöltés és közös élmények! Erről szól a Civilút Alapítvánnyal kötött jószolgálati együttműködés, ahol az alapítvány mintegy ötven partnerszervezetén keresztül több ezer rászoruló számára biztosítunk ingyenes belépési lehetőséget a világeseményre – emelte ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

– A fenntarthatósági programunkba nem csak azt foglaltuk bele, hogy fát ültetünk, erdőt telepítünk, PET-palackokat gyűjtünk, vagy amennyire csak lehet, zölden közlekedünk, hanem azt is, hogy mindenki számára elérhetővé tesszük a világbajnokságot. Azok számára is, akik valamilyen nehezítettség okán önerőből nem jutnának el ide. A Civilút Alapítvány segítségével most több ezrük számára biztosítjuk, hogy átéljék azt a csodát, amit az atlétikai vb jelent majd augusztusban – mondta Németh Balázs, az atlétikai vb-t szervező Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója.

Az atlétikai vb jószolgálati programja a Civilút Alapítvány mintegy ötven partnerszervezetén keresztül valósul meg, amelynek részleteit Ruttkay Réka, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette.

– A mai nappal megnyitjuk két felületünket az egyéni és a csoportos jelentkezési lehetőségre. Egyénileg az igénylők maguk és igény esetén plusz egy fő kísérő számára tudják részvételi szándékukat jelezni intézményi kód megadásával, amelyet intézményüktől, szervezetüktől adnak meg számukra a soron következő napokban. A szervezetek maguk is kezelhetik csoportosan az igényléseket. Számukra külön felületet biztosítunk az összegyűjtött részvételi szándék jelzésére – mondta Ruttkay Réka, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A világbajnokság jószolgálati nagykövete Ekler Luca paralimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó magyar paraatléta lesz.

– Sportolóként mindig is kiálltam az elfogadás és az esélyegyenlőség fontosságáért. Büszkeséggel tölt el, hogy mostantól az atlétikai világbajnokság nagyköveteként még többet tehetek ezért. A budapesti vb valóban a csodák versenye lesz, felejthetetlen élményt nyújtó kilenc nap, amelyet mindenkinek látnia kell. Boldog vagyok, hogy a Jószolgálati programban ezt több ezer nehezített helyzetben élő embertársunk is átélheti személyesen – mondta Ekler Luca.

Borítókép: Az atlétikai világbajnokság mindenki előtt nyitott (Fotó: Budapest 2023 Zrt.)