Szilágyi Áron tovább szaporította az érmei számát

A háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok Szilágyi Áron A csoportkört hat győzelemmel teljesítette, majd spanyol, román és német ellenfélen keresztül jutott el az elődöntőig úgy, hogy a 16 között Iulian Teodosiu ellen 1-7-ről fordított.

A fináléért Sandro Bazadzével találkozott, azaz a világranglista georgiai éllovasa és magyar második helyezettje „feszült egymásnak”. Bazadze egy hete védte meg Eb-címét, Szilágyi pedig az aktuális olimpiai és világbajnok, így a két jelenlegi legjobb mérkőzött az első elődöntőben. A tavalyi, kairói vb ugyanezen szakaszában Szilágyi 15-11-re nyert és a márciusi, budapesti világkupa döntőjében is legyőzte a georgiai vívót, mégpedig 15-14-re. Ezúttal Bazadze bizonyult jobbnak két tus különbséggel.

Az elején felváltva estek a találatok, aztán 3-3 után Bazadze két egylámpás tust adott, kétszer videóval „szerzett” magának pontot, de közben Szilágyi is eredményes volt, és két parádriposzttal is meglepte ellenfelét, így 8-7-es magyar vezetésnél következett az egyperces szünet. A folytatásban is szorosan alakult az asszó, látszott, hogy nagyon jól ismeri egymást a két vívó. Szilágyi 13-10-re mégis meglépett, a gyakran értetlenkedő Bazadze azonban nem adta fel, egyenlített, majd az utolsó két tust is ő adta.

Pár perccel az asszó után Szilágyi Áron a vegyes zónában megemlítette, hogy a vége felé változtatnia kellett volna az addigi akcióin, „legalább 13-13-nál”. Ugyanakkor azzal elégedett volt, hogy jó mérkőzéseket vívott, jött ki győztesen nehéz helyzetből és éremmel térhet haza. Arra a kérdésre, hogy mennyire volt fontos az egyéni verseny az olimpiai kvalifikációba beleszámító csapatküzdelem előtt, úgy reagált, hogy relatív, mi fontos. – Én úgy kezdtem ezt a versenyt, hogy teljes erőmmel odafigyelek és azon leszek, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el – emelte ki a bronzérmes.

Borítókép: Szilágyi Áron (Fotó: MTI)