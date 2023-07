A kizárt ukrán sportoló esetében több szabályt is megszegtek

Miután viszont Harlan távozott, már nem kaphatott volna fekete lapot a lezárt asszóért, bármennyi ideig is ült Szmirnova tiltakozásképpen a páston, az ukrán mégis kizárták. Sőt, a FIE megerősítette, hogy kitart a fekete lap jogossága mellett, miközben az eltiltás felfüggesztését is bejelentette a csapatverseny idejére.

Harlan személyesen ennél is fontosabb támogatást kapott Thomas Bachtól, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökétől, aki kijelentette: az ukrán klasszis szabadkártyával akkor is részt vehet a párizsi olimpián, ha ezt a páston nem harcolja ki.

Nem született újabb magyar érem

Az ukrán csapat legnagyobb klasszisával felállva be is jutott a negyeddöntőbe a női kardozók csapatversenyében, ahogy megtette ezt a címvédő magyar csapat is. A Battai Sugár, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca összeállítású magyar csapat szombaton Lengyelország ellen nyert 45-39-re, vasárnap, a vb zárónapján a meglepetésre nyolc közé jutott Görögország ellen folytatják a versenyt a lányok.

Nem sikerült a negyeddöntőbe jutás férfitőrcsapatunknak, igaz, ehhez óriási bravúrra lett volna szükség, az olimpiai bajnok franciák ellen nem volt esélye a Dósa Dániel, Németh András, Szemes Gergő, Tóth Gergely összeállítású válogatottnak (27-45), amely a helyosztók után végül a tizennegyedik helyet szerezte meg.

Az idei Európa-bajnoki arany után a vb-n is érmet remélhettünk férfi-párbajtőrcsapatunktól, azonban az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállítású válogatott a negyeddöntőben aranytussal vereséget szenvedett Venezuela ellen. A helyosztókon az ötödik helyet megszerezte a csapat, ez is fontos volt az olimpiai kvalifikáció szempontjából.