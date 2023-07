Ádám Martin majdnem hős lett, és elvágyódik Dél-Koreából

A menedzser azt is elárulta, kapott már hivatalos ajánlatot Európából, top tízes bajnokságból, és hét számjegyű összegről szólt. Az Ulszan edzője meglepődött, amikor megtudta, hogy Ádám Martin akár távozhat is, a klub pedig úgy reagált, hogy a vételárának nagyjából a duplájáért távozhat: tavaly 1,2 millió eurót fizetett a magyar csatárért… Ádám Martin álma egyébként Anglia, a Championshipből, tehát a másodosztályból van is érdeklődés iránta. Dél-Koreában július 20-án zárul az átigazolási időszak, azt követően az Ulszan aligha válik meg a csatártól, hiszen nem lenne lehetősége pótolni őt.

Borítókép: Ádám Martin gólja a pontszerzéshez is kevés volt (Forrás: Facebook/Ulszan Hyundai)