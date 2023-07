Ambros Martín már a múlt – van, aki extra motiváltan várja az új győri edzőt

Fodor Csenge is tagja volt a 2018-ban junior vb-győztes magyar női kézilabda-válogatottnak, ő ekkor már Győrben játszott, korábban a NEKA-n töltött el nyolc évet. A győri szerződés egyfajta megelőlegezett bizalom volt, amivel élt is a keszthelyi születésű szélső, két BL-t nyert az ETO-val. Fodor már sok mindenen túl van, de régen érezte magát ennyire elszántnak, mint a nyáron. – Ambros Martínt nagyon jól ismertem, felnőtt szinten ő volt az első edzőm, ráadásul bízott bennem. Mondhatni gyerek voltam, amikor először találkoztunk, neki is köszönhettem az eddigi klubsikereimet. A távozása után nagyon várom az újat, extra motiváltnak érzem magam. A csapat és én is azon leszünk, hogy elsajátítsuk azt a stílust, amit az új edzőnk, Ulrik Kirkely képvisel – mondta a válogatott összetartásán Fodor Csenge.

Fodor Csenge motiváltan várja a szezont Fotó: Nemzeti Sport

A győri szélsőnek Háfra Noémi súgott. A válogatott – jelenleg sérült – balátlövője dolgozott az előző szezonban az Odense egykori edzőjével, és jó hírekkel szolgált a korábbi győri csapattársnak. – Noni véleménye pozitív volt. Kirkely nem az a tipikusan szigorú edző, sőt, kiválóan kommunikál a másodedzőjével, és a játékosaival, és kíváncsi a csapata véleményére. Az Odense elleni BL-meccsen találkoztunk egymás ellen, ő hihetetlenül együtt élt a játékkal, láttam tőle néhány indulatos momentumot, ami alapján azt gondolom, hogy ő jó lesz nekünk. A csapatra is ráfér egy-két új impulzus – folytatta Fodor.