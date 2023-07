Mindenki fókuszában a hazai atlétikai világbajnokság

Atlétáink számára is fontos állomás az országos bajnokság, hiszen kevesen, az utcai számokat leszámítva mindössze négyen voltak a verseny előtt, akik már világbajnoki szintet teljesítettek, azaz biztos indulónak tekinthették magukat a hazai világbajnokságon. Fontos kiemelni, hogy ezekkel a szintekkel nagyon magasra helyezi a lécet az atléták számára a nemzetközi szövetség (WA), az így kvalifikálók mellé pedig a világranglistáról töltik fel a mezőnyt, amelyen sok pontot érhet egy országos bajnoki cím, különösen akkor, ha még értékes eredménnyel is párosul.

Emiatt 800 méteren már nem kell aggódnia Kéri Biankának, fő távján megfutotta a vb-szintet, pénteken egy körön egyéni csúccsal szerezte meg a hazai bajnoki címet. A vb-n várhatóan 5000 méteren induló Wagner-Gyürkés Viktória 1500-on lett aranyérmes, s szintén nem fő számában versenyzett pénteken fedett pályán világbajnok súlylökőnk, Márton Anita, aki diszkoszvetésben szerzett aranyérmet.

– Idén egyetlenegyszer dobtam diszkoszt, nem is nagyon készültem rá. Viszont ahogy súlylökésben és edzésben haladunk előre, az hozza magával a diszkoszeredményt is. Súlylökésben is mindenképp a bajnoki cím a cél, jó lenne ismét 18 méter felett lökni, tehát újra egy szezoncsúcsot elérni. A stadion nagyon tetszik, jók a körülmények, minden flottul, gördülékenyen ment – mondta klasszisunk, akinek van összehasonlítási alapja a körítést illetően, hiszen három olimpián és hat világbajnokságon is szerepelt már. A körülményeket mások is dicsérték, s bár a hatalmas létesítménynek még az alsó karéja sem telt meg, a hangulatra is érkeztek pozitív visszajelzések.