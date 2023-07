A magyar csúcstartó sprinter fia Amerikában tündököl

A most tizenhat éves fiatalember ötéves kora óta sportol, az azonban korántsem volt egyértelmű, hogy a családi hagyománynak megfelelően az atlétika mellett köt ki. Eleinte csapatsportágakkal próbálkozott, amerikai futballban és kosárlabdában is nagyon tehetségesnek tartották.

– Két éve kezdtem atletizálni. Magasugrásban egyelőre 1,93 méter a versenycsúcsom, de edzésen már túljutottam a két méteren is. Nemrég távolugrásban 6,76-ig jutottam, de meglehetett volna a 7 méter is, épphogy beléptem. Mindkét számban a top 15-be tartozom a korosztályomban az Egyesült Államokban, s mindkettővel komoly terveim vannak. Az atlétikával akarok egyetemre menni, és szeretnék majd olimpián szerepelni – mondta lapunknak a tinédzserek céltudatosságával Joey McDonald, aki már most 185 centiméter magas.

Amerikai vagy magyar színekben?

A távolugrás és a magasugrás akár a legmagasabb szinten is megfér egymás mellett, ezt éppen a legutóbbi olimpián, Tokióban bizonyította JuVaughn Harrison, aki mindkét szám döntőjében képviselte az amerikai színeket. S ha már itt tartunk: nagy kérdés, hogy Joey édesapját követve amerikai vagy édesanyja nyomdokain magyar színekben versenyez-e. Mivel az Egyesült Államokban született és nőtt fel, talán előbbi lenne a kézenfekvőbb, de a fiúnak van magyar állampolgársága is. Ne legyünk álszentek, a döntésben akár az is szerepet játszhat majd, hogy a magyar atlétikai válogatottba a legtöbb versenyszámban könnyebb bekerülni, mint az amerikaiba.

Akárhogy is alakul, az idei budapesti világbajnokságot még a televízión keresztül követi majd a család. Bár Barati Éva tervezte, hogy hazalátogat a vb idején, a családi programok végül máshogy alakultak.

– Innen, Amerikából viszont figyelem majd az eseményeket, szurkolok a magyar csapat tagjainak. Örülök neki, hogy ismét vannak jó sprintereink, s bizony benne van a pakliban, hogy hamarosan a magyar csúcsomat is megdöntik. Ha így alakul, az illető maximálisan megérdemli majd – fogalmazott lapunknak Barati Éva.