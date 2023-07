Rasovszky Kristóf döntőbe jutott egy medencés számban is

Rasovszky Kristóf elsősorban nyílt vízen világklasszis úszó, 10 kilométeren olimpiai ezüstérmes volt két éve Tokióban, és ezen a távon Fukuokában is ő szerezte Magyarország első érmét (ugyancsak ezüstöt), majd a váltóval is a második helyen végzett. A vb második felére aztán Rasovszky átköltözött a Marine Messe Hall medencéjébe, ahol 400, 800 és 1500 gyorson indult. Lapunknak korábban elmondta, az volt a célja, hogy a három közül legalább az egyikben a döntőbe jusson, a nyílt víz miatt fontos, hogy medencében is gyors legyen, ahogy a legnagyobb riválisai, például a német Florian Wellbrock is teszi.

Az 1500 méteren korábban világbajnok és olimpiai bronzérmes Wellbrock nem jutott be a döntőbe, mindössze a huszadik helyen végzett, pedig nyílt vízen öt és tíz kilométeren is győzött. Rasovszky ellenben harmadjára teljesítette a célját (400-on és 800-on nem jött össze neki a döntő, de mindkettőben egyéni csúcsot úszott), és a hetedik legjobb idővel, új egyéni rekkorddal bejutott a vasárnapi (13.16) fináléba. Betlehem Dávidnak ez nem jött össze, ő a 15. helyen végzett.

– Előzetesen úgy számolgattunk, hogy van hét fixen döntős úszó a mezőnyben, nekünk pedig egy hely jut. Nagyjából ezerháromszáznál láttam, hogy körülbelül együtt vagyok a legjobbakkal, szóval tudtam, jó helyen állok és a végén kell egy kicsit megnyomni – értékelt Rasovszky.

Többi úszónk nem járt sikerrel az előfutamokban, így a ma délutáni döntős és elődöntős programban nem lesz magyar érdekeltség. Ellenben férfi-vízilabdaválogatottunk magyar idő szerint 11 órától döntőt játszik Görögország ellen.

Vizes vb, Fukuoka, úszás, szombati előfutamok magyar eredményei. Női 50 m gyors: 17. Senánszky Petra 25,04, férfi 50 m hát: 30. Székely Áron 25,59, férfi 1500 m gyors: 7. Rasovszky Kristóf 14:54,09, 15. Betlehem Dávid 14:59,76.

Borítókép: Rasovszky Kristóf döntős 1500 gyorson (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)