Rasovszky ölelése után megtáltosodott Betlehem is a fukuokai vb-n + videó

A fukuokai vizes vb eddigi legmeghatóbb pillanata magyar szempontból nyílt vízi úszásban történt, amikor a férfiak tíz kilométeres versenyén ezüstérmes Rasovszky Kristóf hosszasan átölelve vigasztalva a teljesen összetört Betlehem Dávidot, aki akkor mindössze 16. lett. Ők ketten csapattársak, nap mint nap együtt készülnek a legnagyobb versenyekre, s a kötelék láthatóan erős közöttük:

– Dáviddal barátok vagyunk, nagyon jó a kapcsolatunk, és igyekszünk mindenben segíteni egymást, ugyanakkor a versenyeken néha ütköznek az érdekeink, az pedig természetes, hogy mindketten győzni akarunk, magunkat szeretnénk előrébb látni a végén – nyilatkozta lapunknak Rasovszky.

Egyszer fent, egyszer lent, avagy a tíz kilométer után a rövidebb távon megfordult köztük a sorrend, igaz, az eredmény nem lett olyan szélsőséges – egyikük sem jutott dobogóra, de mindketten a top tízben végeztek.

Rasovszky, aki 2019-ben világbajnok volt öt kilométeren, nem volt csalódott a mostani hetedik helyezése miatt a Momocsi Beach Parkban. – Ma ebben ennyi volt, mindent megpróbáltam. Szerettem volna felérni az első három közé, de ebben teljesen elfogytam. A lényeg az ezüstérem volt tíz kilométeren, nem lehetek csalódott. Most a legfontosabb, hogy minél gyorsabban regenerálódjunk és akkor két nap múlva mindent bele lehet adni a váltóra.

Rasovszky Kristóf és a németek bajnoka, Florian Wellbrock. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Betlehem pedig, aki a tíz kilométer után maga alatt volt, most az ötödik hellyel újra bizonyította, hogy ott van a helye az élmezőnyben a vb-n is. – Tavaly ifiként könnyedén mentem oda a felnőtt világbajnokságra, de most, hogy már tudom, nincs több dobásom a korosztályos versenyeken, egyszerűen túlstresszeltem az egészet – fogalmazott Betlehem. – Miközben úsztam Florian Wellbrock lábvizén, nem voltam biztos benne, hogy ezt ki fogom bírni, és ahogyan jöttek ezek a gondolatok, egyre gyengébb lettem. Ettől megszakadtam mögötte, az utolsó fél körben aztán bejött az agyamba, hogy ennél sokkal jobban is tudok úszni, és vissza is tudtam jönni. Itt látszik, hogy jól megy az úszás, csak mentálisan kell még sokat dolgoznom azon, hogy ezt végül el is higgyem.

Eddig mindent vittek a németek, akikkel a váltóban összecsapunk

Az említett Wellbrock, aki két éve Japánban az olimpiát is megnyerte, a tíz kilométer után öt kilométeren is bajnok lett, a nőknél pedig ugyanezt a bravúrt hajtotta végre Leonie Beck. Tehát a németek mind a négy egyéni versenyszámot megnyerték nyílt vízi úszásban.

A nők öt kilométeres versenyében Fábián Bettina a hajráig közel volt az éllovashoz is, ám a mezőny egy része, köztük a magyar úszóval, jelentős kerülővel fordult rá a célegyenesre, ami után be kellett érnie a nyolcadik hellyel. Olasz Anna már a tíz kilométer után elmondta, hogy nincs a legjobb formában, ezúttal 16. lett, de már a váltóra koncentrál.