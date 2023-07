Szalai Attilát nem ismeri az Union Berlin vezetőedzője

Szalai Attila és Kerkez Milos – most róluk várjuk a végleges hírt. Szoboszlai Dominik már révbe ért a magyar válogatott fiatal alapemberei közül a liverpooli szerződéssel, ám két társának a jövője egyelőre kérdőjeles. Egy hete is úgy tűnt, bármelyik órában sor kerülhet az átigazolásukra, ám ha ezt nézzük, akkor a helyzet nem változott, most is bármelyik órában érkezhet egy fontos bejelentés róluk.

Szalai Attila jól játszott a győztes török kupadöntőben is. Fotó: AFP

Persze, fejlemények történtek mindkettőjük esetében. Szombaton például a Fenerbahce 1-0-ra győzött az azeri Neftci Baku ellen felkészülési mérkőzésen, méghozzá ezúttal Szalai Attila nélkül. Török lapok szerint azért maradt ki a keretből a magyar válogatott hátvédje, mert egyre közelebb kerül ahhoz, hogy elhagyja az isztambuli csapatot. Szalai Attila az elmúlt héten húsz percet játszott a Zenit ellen, míg a Crvena zvezda ellen kezdőként végigjátszotta a mérkőzést. Kimaradása újabb bizonyítéka lehet azon találgatásoknak, hogy a német Union Berlin – klubrekordot jelentő összegért – leigazolhatja a magyar válogatott 25 éves védőjét.