Székelyföldi áldozat a budapesti atlétikai világbajnokságért

Nagy Elemér, akinek a tanítványai közül többen is már figyelemre méltó eredményeket értek el a diákolimpiákon, maga is atléta volt, több versenyszámban is kipróbálta magát. Legnagyobb sikereit akkor érte el, amikor már a Masters-versenyeken szerepelt, kezdve a 200 és a 400 métertől az 1500 méteren át egészen a 3000 méter akadályig. Büszkén tesz említést arról, hogy négy éve a horvátországi Porecben megrendezett Balkán Masters bajnokságon ő vehette át az aranyérmet a 3000 méteres akadályfutás győzteseként.

Ingebrigtsen és Lyles futásaira feni a fogát

Mint testnevelő tanár, edző és még aktív atléta, de dietetikával is foglalkozó szakemberként is nagyon kíváncsi a budapesti világbajnokságon rajthoz álló atlétákra, már most feni a fogát arra pillanatra, amikor közelről is szemügyre veheti nagy kedvenceinek a színre lépését a Nemzeti Atlétikai Központ „színpadán”. Nemcsak sokat látni, hanem tanulni is szeretne.

– Örök élményt jelent majd a számomra a norvég Jakob Ingebrigtsen versenyzése, aki már 17 évesen rászolgált a csodafutó elnevezésre, amikor két napon belül megnyerte az 1500 és az 5000 métert is a berlini Európa-bajnokságon. A még csodálatosabb az volt, hogy ezt az ámulatba ejtő duplázást tavaly a müncheni kontinensbajnokságon címeit megvédve képes volt megismételni. Remélem, hogy eljön Budapestre Noah Lyles is, az amerikaiak világbajnok és Gyémánt Liga-győztes sprintere, akinek a vágtáit eddig csak a tévé előtt ülve vagy a számítógépemen böngészve csodálhattam meg. Mondanom sem kell, hogy magyar kedvenceim is szép számmal akadnak. Olyanok, mint a gátfutó Kozák Luca és a kalapácsvető Halász Bence, akik a szombati győzelmeik után nagyon boldogok voltak. Kívánom nekik, hogy augusztusban is teljesüljenek a vágyaik, mert a tehetségükkel és a szorgalmukkal rászolgáltak – mondta befejezésül az SzPressnek a székelyudvarhelyi önkéntes, aki kihasználva a budapesti tartózkodását, feladatainak elvégzése után még a szombat esti K&H félmaratont is lefutotta. Nem is akárhogyan: a 835 fős mezőnyben 25. helyezettként ért a célba, korcsoportjában pedig ő volt a harmadik legjobb.

Borítókép: Nagy Elemér testnevelő tanár, edző és még aktív atléta (Fotó: Őszi Szilvia)