Szoboszlai a Liverpoolnál is felkészülhet a kő-papír-ollóra?

Amikor 2018 nyarán Alisson a Liverpoolhoz igazolt, a kirakós utolsó darabja is a helyére került. Attól fogva kevés csapat tudott útjába állni a Vörösöknek, akik sorra söpörték be a trófeákat. Egészen a legutóbbi idényig, amikor csak portörlés okán kellett kinyitni a vitrint és a Bajnokok Ligája-szereplést sem sikerült kivívniuk. Ennek egyik oka az lehet, hogy a kezdő tizenegy összetétele nemigen változott az elmúlt években, és már igencsak érett a vérfrissítés. Ez valamilyen szinten már tavaly nyáron megkezdődött, amikor az elvágyódó Sadio Mané a Bayern Münchenhez szerződött, a napokban pedig Roberto Firmino is szedte a sátorfáját, így az ellenállhatatlan trióból már csak Mohamed Szalah maradt a Liverpoolnál. A megújulást tehát a támadóknál kellett kezdeni, ennek jegyében költözött az iparvárosba az elmúlt egy évben Darwin Núnez és Cody Gakpo.

Harvey Elliott (balra) és Jordan Henderson helyére pályázhat Szoboszlai a Liverpool kezdőcsapatában Fotó: AFP/Oli Scarff

Bellingham nem lett a Liverpoolé – ürömből öröm

Ezen a nyáron pedig a középpályán van a sor. James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain és Naby Keita június végi távozásával „felszabadult” három hely, habár már egyikük sem tartozott a kulcsjátékosok közé – hacsak nem vesszük figyelembe, hogy Milner a kapusén kívül minden lehetséges szerepkörben szolgálta a klubját.

A csapatnál maradt középpályások közül a 33 éves csapatkapitányra, Jordan Hendersonra Jürgen Klopp lassan Milner „mindenes” szerepkörét bízná, Thiago Alcantara a folytonos sérülései miatt csak elvétve bevethető, Fabinho talán a legrosszabb liverpooli idényén van túl, Stefan Bajceticnek, Harvey Elliottnak és Curtis Jonesnak pedig még érnie kell.