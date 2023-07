Marco Rossi ítéletet mondott Szoboszlai átigazolásáról

Természetesen Marco Rossi figyelmét sem kerülte el, hogy egyik tanítványa, Szoboszlai Dominik vasárnap a Liverpoolhoz igazolt. A magyar válogatott szövetségi kapitánya elsősorban az örömét fejezte ki a jelentős esemény kapcsán, majd elmondta, véleménye szerint a klubváltásból a csapatának is előnyei származhatnak.

Rossi szívesen látja Szoboszlait a Liverpool mezében Fotó: facebook.com/LiverpoolFC

– Először is nagyon örülök neki, hogy Dominik a Liverpool játékosa lett, hiszen ez azt jelenti, hogy a világ legerősebb bajnokságának egyik topcsapatában, topjátékosokkal és egy topedzővel dolgozhat majd együtt. Dominik még nagyon fiatal, hiszen még csak huszonkét éves, így fizikai, taktikai és technikai szempontból is hatalmas potenciál van még benne, amit a Liverpoolnál végzendő munka és a Premier League-ben való szereplés egész biztosan ki is hoz majd belőle, hiszen kétség sem férhet hozzá, hogy mindez segíteni fogja a fejlődését. Még akkor is, ha esetleg az elején nem fog mindig kilencven percet játszani. Dominik még jó pár év múlva lesz csak játéktudása csúcsán, de folyamatos fejlődése addig is hatalmas segítség lesz a válogatott számára, miközben még fontosabbá és fontosabbá fog válni a számunkra, ő pedig egyre profibb és jobb játékos lesz napról napra – vélekedett Marco Rossi.

Az olasz szakember a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapjának adott nyilatkozatában Szoboszlai magas vételárára is felhívta a figyelmet – a játékos az RB Leipzig által megszabott kivásárlási ára hetvenmillió euró volt.

– Az, hogy a Liverpool hatalmas összeget volt hajlandó fizetni érte, azt mutatja, hogy Dominik megszerzése milyen sokat ért nekik, és bár az is igaz, hogy az átigazolása anyagi része a legkevésbé érdekes aspektus a válogatott szempontjából, ám mégis beszédes.

Borítókép: Marco Rossi (balra) és Szoboszlai Dominik a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában, a Németország–Magyarország mérkőzésen a lipcsei Red Bull Arénában 2022. szeptember 23-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)