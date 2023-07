A nagy pénzrablás és Szoboszlai közös szála – felrobbant az internet + videó

A Liverpool a Premier League-ben az ötödik helyen végzett, így a nemzetközi porondon az Európa-ligában indulhat, a csoportkörben. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a sorozatnak külön Twitter-oldalt üzemeltet – miként természetesen a Bajnokok Ligájának is –, és ezen most Szoboszlai Dominik liverpooli szerződése mindent visz. Az elmúlt nap során egymás után két posztot is kapott, s az egyik 11 millió, a másik 7,7 milliós megtekintésnél jár. Tehetnek fel a szerkesztők videókat gyönyörű gólokról és születésnapi köszöntőket, ezek többnyire legfeljebb 100-200 ezer szurkolóhoz jutnak el.

Szoboszlai Domini a 8-as mezben játszik majd Forrás: Twitter/Liverpool FC

Az UEFA Twitter-oldalán ez a poszt már 11 millió megtekintésnél jár:

De a Liverpool Twitter-oldalát is Szoboszlai uralja, ő van a klub borítóképén (!), sorjáznak a fotók róla, és egy videós interjú is megjelent,m amelyen az RB Leipzig csapatától 70 millió euróért megvásárolt középpályás villámkérdésekre válaszol. Íme:

Get to know Dominik Szoboszlai 😉 pic.twitter.com/AshRGZJ32k — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2023

– Mi a legjobb abban, hogy a Liverpoolhoz igazoltál?

– Az, hogy a világ egyik legjobb csapatánál játszhatok.

– Kedvenc tetoválásod?

– Amelyik a családomat ábrázolja.

– Kedvenc pillanatod eddigi pályafutásod során?

– Amikor a magyar válogatott csapatkapitánya lehettem.

– Kedvenc ételed?

– A pizza.

– Kedvenc filmed?

– A nagy pénzrablás, bár ez sorozat.

– Kedvenc zenészed?

– Nincs ilyen.