Vámos Petra: Nem kell foglalkoznunk a kritikákkal

A DVSC a Győrrel került egy csoportba, és legalább két csapatot kell megelőznie ahhoz, hogy továbbjusson a középdöntőbe. Vámosnak felvetettük, hogy az új edzővel készülő Ferencvárossal és a Győrrel szemben esély lehet a debreceni állandóság. Szilágyi Zoltán maradt a csapat edzője. – Ez nézőpont kérdése. Mindenesetre a stabilitásra lehet építenünk. A mag régóta együtt játszik, továbbra is az a célunk, hogy erős kohézió alakuljon ki a csapaton belül, és ez eredményekben is mutatkozzon meg. Majd kiderül, hogy ez mire lesz elég, a munkát biztosan nem fogjuk kispórolni a felkészülésből – tájékoztatott a Loki alapembere.

Vámos nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába a válogatott összetartásán. Tisztában van azzal, miért hívta össze a keretet a klubfelkészülés előtt a szövetségi kapitány. – Jó ötletnek tartom, hogy a válogatott az első, ahol találkozunk a nyári szünet után. és fontos az is, hogy a szakmai stáb komplex képet kapjon a játékosok állapotáról. Nem titok, hogy a válogatottnak kjulcsfontosságú lesz a következő vb. Erre nagyon alaposan fel kell készülni – nyilatkozta Vámos Petra.