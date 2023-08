A Fehérvár első pontjához rendkívül furcsa gól is kellett

A Puskás Akadémia jól kezdett, Colley nagyszerű szólója után Plseket hozta helyzetbe, aki pontosan lőtt az alsó sarokba.

A folytatásban is inkább a felcsútiak játszottak veszélyesebben, mégis egyenlített a Fehérvár. Kalmár szabadrúgását Kodro a keresztlécre fejelte, onnan a gólvonal környékére pattant a labda. Gólvonal-technológia híján néhány másodpercig még zajlott a játék, aztán Andó-Szabó mégis gólt ítélt, s ezt végül a VAR-vizsgálat sem írta felül.

Ez a furcsa gól önmagában nem volt elég a Fehérvárnak, hogy megszerezze első pontját a bajnokságban: a második félidőben ismét Jakub Plsek talált be, igaz, ezúttal szerencséje is volt, a lövése megpattant Szerafimov lábán, s ez csapta be az éppen Felcsútról Fehérvárra érkezett Tóth Balázs kapust.

Csakhogy a 95. percben Katona Mátyás megpattant lövése is utat talált a kapuba, így a Fehérvár megszerezte első pontját a bajnokságban. A kései pontmentés ellenére a márciusi kinevezése óta tizennégy meccsből két győzelmet összekapart Bartosz Grzelak vezetőedző aligha érezheti biztonságban az állását.

A Puskás Akadémia négy meccsen szerzett nyolc ponttal vezeti a tabellát, de a forduló további meccsein még elveszítheti ezt a pozícióját.