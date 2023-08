Hornyák Zsolt a Vidi ellen készül és beszólt a Fradinak

– Az idény eddigi legnehezebb mérkőzése vár ránk – Hornyák Zsolt ezt a meglepő kijelentést tette a labdarúgó NB I 4. fordulójának Puskás Akadémia–Fehérvár szereposztású nyitómérkőzése előtt. Lehet, hogy a felcsútiak vezetőedzője csupán robotpilóta üzemben mondta fel a klisét, de ez akkor is több szempontból különös. Egyrészt három forduló után a Puskás Akadémia az NB I listavezetője hét ponttal, a nullapontos Vidi pedig a sereghajtó, másrészt a Puskás már játszott a Ferencvárossal, mi több, győzött is a Groupama Arénában, de az újpesti vendégjáték sem tartozik a kötelető győzelmek sorába. A felvidéki születésű tréner megindokolta a véleményét.

Hornyák Zsolt eddig elégedett a Puskás Akadémia teljesítményével (Fotó: MTI/Derencsényi István)

– Az, hogy a tabella élén állunk, a Fehérvár pedig az utolsó helyen, nem jelent semmit a pénteki bajnoki szempontjából. A Vidi balszerencsésen indította az évadot, mindhárom mérkőzésén jó esélye volt a pontszerzésre, ám végül egyszer sem sikerült. Én már a Diósgyőr elleni győztes szezonrajt után igyekeztem visszafogni a játékosaimat, hogy ez csak egy jó kezdés, semmi több, hiszen még nehezebb feladat lesz megtartani ezt a jó formát. Szoros, kiélezett csatára számítok a Fehérvár ellen – mondta Hornyák Zsolt.

Abban kétségtelenül igaza van, hogy a Vidi az új idényben határozottabban, biztatóbban futballozik, mint az előzőben, ám ez egyelőre nem hozott eredményt, a csapat mindhárom mérkőzését elveszítette. Bartosz Grzelak, a Fehérvár vezetőedzője mi mást tehet, bízik benne, a jó teljesítmény végre eredményességgel párosul majd.

– Ahogy mindig, most is kielemeztük a múlt heti mérkőzést, és azt láttuk, hogy nagyon apró dolgok választottak el minket attól, hogy jó eredményt érjünk el Kecskeméten. Próbálunk a jó dolgokra fókuszálni, a hibákat pedig kijavítani, de ez egy állandó folyamat minden héten. A Puskás Akadémia erős ellenfél, ahogy az első fordulókban, úgy az elmúlt szezonokban is jól szerepeltek. Nagy kihívás lesz számunkra ez a meccs, de az elmúlt mérkőzéseken már volt több jó teljesítményünk, viszont az eredményekre is szükségünk van, hogy kifizetődjön a kemény munka. Remélem, ez már pénteken, a Pancho Arénában megtörténik majd – nyilatkozott Bartosz Grzelak a Vidi honlapjának.