A Fradi Vargája után egy másik Varga is megvillant az Ekl-ben

A csütörtöki mérkőzés előtti első izgalmakat az okozta, hogy hatalmas felhőszakadás tette próbára a Sepsi OSK Aréna gyepét, amely most vizsgázott igazából vízelnyelés, illetve -elvezetés témakörében. A vizsga kitűnően sikerült, ezek után az újabb telt házat biztosító 8200 fős közönségben – kazah érdeklődés hiányában az UEFA engedélyezte, hogy a háromszéki klub vezetősége a vendégek számára fenntartott szektort is megnyissa a szurkolói előtt – az utolsó aggály is eloszlott az est sikeressége felől.

Az optimizmust az is fokozta, hogy először fordult elő a Sepsi OSK futballcsapatával, hogy favoritként kategorizálták a nemzetközi fogadóirodák, de úgy tűnik, az esélyes csapat szerepét is tanulni kell. A remek szezonkezdést követően a sepsiszentgyörgyi együttes megtorpanását már az előző, az újonc Otelul Galac ellen bajnokin kiszenvedett hazai döntetlen is jelezte, csütörtökön este pedig kevésen múlott, hogy vereséget szenvedjen saját közönsége előtt. Ehhez természetesen az is kellett, hogy egy meglepően egységes és kulturált futballt játszó FC Aktobéval szembesüljenek, amelynek játékosai még a legfeszültebb helyzetekben sem voltak hajlandók elveszíteni a fejüket, mindent labdát megbecsülve, folyamatosan veszélyesen kontrázva jelezték, hogy komolyan kell venni őket.