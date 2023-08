A Fradi-védő korábbi klubja is meggazdagodott a Chelsea őrült költekezéséből

A Chelsea a Liverpool elleni 1-1-es döntetlennel rajtolt a Premier League 2023/24-es kiírásában, egy nappal a vasárnapi meccs után viszont bejelentette, hogy legyőzte a Vörösöket. Az ecuadori Moisés Caicedo játékjogáért a Liverpool is versenybe szállt, de az idén őrült költekezést bemutató Chelsea-vel nem tudott versenyre kelni. A védekező középpályásért 100 millió fontot fizetett a londoni klub, ez Caicedo teljesítményének függvényében további 15 millióval emelkedhet még, amivel a Chelsea megdöntené saját brit átigazolási rekordját. Télen Enzo Fernández érkezése 106,8 millió fontjába került a Kékeknek. Caicedo legutóbbi klubja, a Brighton mellett az ecuadori játékos utolsó hazai egyesülete, a Independiente del Valle is jól jár, különböző források szerint az átigazolási összeg negyedét vagy ötödét kapja meg Caicedo – és a Fradi-védő, Cristian Ramírez – volt klubja.

A Fradi-védő, Cristian Ramírez is abból az ecuadori klubból indult, amelyből a Chelsea új sztárigazolása (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A huszonegy éves Caicedo maga is a Chelsea-t preferálta a Liverpoollal szemben, három éve, még az Independiente játékosaként már a Kékek mezében fotózkodott édesanyjával. Caicedo álma most valósággá vált, de vajon a Chelsea-ről is elmondható ugyanez?

A Chelsea télen 283 millió fontot költött játékosokra, ám ezt tavaszi mélyrepülés és bajnoki 12. helyezés követte. A télen érkezett nyolcasból éppúgy egy játékos (Fernández) volt a Liverpool elleni kezdőcsapat tagja az idény nyitányán, mint a nyáron a második csapattól az első keretbe felkerült labdarúgók közül.

A Kékek azonban költekezést tekintve nyáron sem adják alább, hasonló összeget áldoztak a keret megerősítésére. Az balszerencse, hogy a Caicedo után második legdrágább érkezőnek számító Christopher Nkunku megsérült, de a Chelsea-szurkolók egyelőre így is csak reménykednek abban, hogy az őrült költekezési hullám eredménye hamarosan a pályán is meglátszik.

Ami biztos: az új vezetőedző, Mauricio Pochettino arra nem panaszkodhat majd, hogy a klub nem áldozott a játékoskeretre.