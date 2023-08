A pályán kívül még mindig tart a Csákvár és a Bp. Honvéd mérkőzése

A közlemény így kezdődik: „Nyolc sárga lap, két csere sérülés miatt, feszültség, több tömegjelenet – nem mondhatjuk, hogy nyugodt mederben zajlott a Merkantil Bank Liga első fordulójában Csákvár–Honvéd (1–2) mérkőzés, s noha ismerjük a közvélekedést, miszerint az NB II sokkal inkább a fizikumra épít, mint az első osztály, valljuk, a keménység nem lehet egyenlő a durvasággal.”

Konkrétan arra hivatkoznak a kispestiek, hogy Kocsis Dominikot egy könyöklés miatt kellett lecserélni, és szerintük a hazai játékosok többször is olyankor szabálytalankodtak, amikor a labda a közelben sem járt. Elismerik, a kemény, harcos futball része a játéknak, sőt, ezt is meg kell tanulniuk a fiataloknak, viszont ez nem keverendő össze a durvasággal. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a Bp. Honvédban hét U21-es válogatott játszott, akiknek egy sérülés akár a pályafutásukat is derékba törheti, ezért a játékvezetőknek meg kellene védeniük őket.

A sérelmezett esetekről a Bp. Honvéd videós összeállítást készített, amelyet eljuttatott az MLSZ-nek is, majd a klub így zárja a közleményt: „hiszünk benne, hogy a vasárnapi mérkőzésből nem szabad általánosítani a Csákvár és az NB II stílusára sem, s reméljük, a jövőben a nívós meccsek, a kemény, de sportszerű találkozók és szép megmozdulások (no meg a kispesti sikerek) kerülnek a középpontba.”

A meccs azonban ezzel sem zárult le, a Csákvár illetékesei ugyanis a saját honlapjukon ellentámadást vezetve reagáltak a kispestiek közleményére. Szerintük „egy szurkoló lehet elfogult, de egy klubnak illene józanabbul megítélni az eseményeket… Nem szokásunk a bejegyzésekre reagálni, ám most emellett nem mehettünk el szótlanul.” Először arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyolc sárga lapból négyet Honvéd-játékos kapott, az egyiket azért, Benczenleitner Barna összefejelt csákvári ellenfelével, Fejős Áronnal, akit le kellett cserélni… A csákváriak elismerik, valóban feszült hangulatú mérkőzés zajlott a pályán, de ez elsősorban a Honvéd játékosok felelőssége, mert nekik kötelező volt a győzelem az előző idényben a bennmaradását éppen, hogy kiharcoló, „falusi” Csákvár ellen, amelynek nem volt veszíteni valója, a játékuk viszont akadozott, s ez nem ritkán idegességbe csapott át.

„A felvételek tanúsága szerint valamennyi(!) tömegjelenetet a Honvéd játékosai kezdeményezték, s csak a játékvezető higgadtságán múlott, hogy megúszták komolyabb következmények nélkül a lökdösődést, reklamálást” – tették hozzá. Ezt követően más megvilágításba helyezik Kocsis Dominik sérülését, majd felemlegetik, hogy

a 93. percben Átrok Zalán sárga lapot érően, szándékosan szabálytalankodott ellenfelével, a társak pedig azon nyomban odamentek hozzá lepacsizni, mintegy jelezve, szép volt a durvaság. Arra hivatkozni pedig, hogy a Honvédban hét U21-es válogatott játékos szerepel, az egyszerűen nevetséges. Szerintük dicséretes, hogy ennyi válogatott labdarúgó szerepel a Honvédban, de ezt a mutatott játékkal, fölényes győzelmekkel kell(ene) tudatosítani az ellenfelekben.

Nem pedig azzal, hogy vattába csomagolják őket, mert velük is fognak ütközni az ellenfelek, velük szemben is fognak szabálytalankodni (ne adj isten durváskodni) a védők. Mint ahogy ezt a többi csapat, így a csákvári együttes bármelyik tagjával szemben is megteszik.

És, hogy alátámasszák a szavaikat, a csákváriak is feltettek egy összevágott videót a honlapjukra. Arról nem tudni, hogy az MLSZ-hez ők is eljuttatták-e...

Borítókép: Végig nagy harc dúlt a pályán Csákváron (Fotó: honvedfc.hu)