A Rapid Wien magyarja is segédkezett a Debrecen elleni felkészülésben

Két évvel ezelőtt Szántó Tamás a lapunknak adott interjúban mesélt részletesen a visszavonulásáról. – Amikor az embernek fel kell adnia az álmát, amelyért kiskorától mindent megtett, az borzasztóan nehéz – mondta akkor. – Viszont nem egyik napról a másikra történt, még három műtét után sem gondoltam arra, hogy be kell fejeznem a futballt, de közben a háttérben rakódtak le az információk, amelyek ebbe az irányba mutattak.

A felfelé ívelő pályájú Szántó Tamás kálváriája 2018 tavaszán kezdődött, amikor edzésen egy ártalmatlan mozdulat közben szúrást érzett a térdében. Kiderült, hogy porckopása van, ami nem ritka a futballban, de nála a kopás elhelyezkedése rendkívül szerencsétlen volt. Így aztán hiába járt Salzburgban, Münchenben, Budapesten és Győrben is orvosnál, hiába műtötték meg háromszor, a fájdalom mindig visszatért. Már több mint három éve nem lépett pályára, amikor 2021-ben bejelentette, hogy itt a vége, nincs tovább.

Fotó: Skrapid.at/GEPA pictures/Philipp Brem

Mi lett volna, ha…?

Fölösleges kérdés, mégis eljátszik vele az ember. A Rapid a Szoboszlai Dominiket világhódító útjára indító Salzburg után a második legjobb utánpótlásképző klub Ausztriában, az elmúlt öt-hat évben több mint 20 millió euróért értékesített saját nevelésű futballistákat. Még úgy is, hogy az idén nyáron topligákba igazolt Szalai Attila (Hoffenheim) és Kerkez Milos (Bournemouth) – akik egy ideig szintén a Rapidban nevelkedtek – eladásából már nem Bécsbe vándoroltak a milliók.

Joggal feltételezhetjük, hogy ha Szántó Tamás karrierje nem törik ketté egy sérülés miatt, akkor manapság, 27 évesen akár Marco Rossi válogatottjában is szerepet kaphatna. 2016-ban, húszévesen debütált a Rapid színeiben az osztrák Bundesligában, és rögtön az első idényében 29 bajnokin öt gólt és két gólpasszt jegyzett. Bekerült az U21-es válogatottba is, aztán jöttek a sérülések.

– Régi történet, eltelt már két év azóta, hogy befejeztem a játékot, és próbálok nem gondolni a múltra – árulta el lapunknak Szántó Tamás, akit a Rapid Wien–Debrecen Konferencialiga-selejtezős párharc előtt kerestünk meg. – Voltak keserű pillanataim, és nagyon szerencsés vagyok, hogy a Rapid így mellém állt. Nem gyakori az én történetem, nem ismerek mást a környezetemben, akinek ilyen fiatalon egy sérülés miatt abba kellett hagynia, de a klub tényleg mindenben támogatott, megadta a lehetőséget, hogy a futballban maradjak, és ezt igyekszem meghálálni a munkámmal, nem is tervezem elhagyni a csapatot.

Mit csinál Szántó Tamás a Rapid Wiennél?

Hivatalosan a Rapid Wien második együttesének csapatmenedzsere, de az edzői stáb munkáját is segíti pályaedzőként, valamint egyéni képzéseket tart a játékosoknak. Közben az első csapatnál is bedolgozik, például most, hogy az osztrákok ellenfele a Debrecen a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójában (az első meccset csütörtökön, Bécsben rendezik), segédkezett a magyar klub feltérképezésében.

– Édesapám Szombathelyen dolgozik a Haladásnál, de ettől függetlenül is aktívan követem a magyar futballt. Mivel ezt Bécsben tudják rólam, kérték a véleményemet a Debrecenről, részt vettem a videoelemzői munkában is – mesélte Tamás, aki folyamatosan tanul, edzőként C licences képesítése van, hamarosan elkezdi a B licences tanfolyamot, és játékosmegfigyelői képzésre is jár. – Még nem tudom, milyen irányba visz az élet – tette hozzá. – Csapatmenedzserként főként az irodában dolgozom, foglalkozom az igazolásokkal, szerződésekkel, minden olyan háttérdologgal, ami kell egy csapat működéséhez, de közben azt is élvezem, amikor a pályán lehetek az edzéseken. Játékosként most lehetnék a csúcson, ezen a területen viszont még nagyon fiatal vagyok, ez most a tanulás ideje. Próbálok mindenbe belekóstolni, minél több tapasztalatot szerezni.