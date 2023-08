Ársapkás lesz a sör a budapesti atlétikai vb-n, ötvenezer külföldi jön

– Egy héttel a világbajnokság rajtja előtt a szervezőbizottság nyugodt, magabiztos, és rendkívüli módon motivált – szögezte le elöljáróban a vb mai sajtótájékoztatóján Németh Balázs, a szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója. – Így készülünk arra, hogy Budapest Közép-Európában elsőként vendégül láthatja a világot, és megszervezheti a világ harmadik legnagyobb sporteseményét. De sokkal többet szeretnénk nyújtani annál, mint egy sportesemény, mindenkinek élményt akarunk nyújtani.

Készül a Medál Pláza, a világbajnokság dobogósai itt kapják meg az érmeiket

Németh Balázs friss hírként említette, hogy ma 10 órakor kinyitott a világbajnokság sajtóközpontja, ezt mi is megtekintettük, s láthattuk, hogy valóban beindult a munka. Az akkreditációs központ már szerda óta üzemel. Amikor reggel ott jártunk, a médiaakkreditáción még nem volt nagy nyüzsgés, de megtudhattuk, hogy a japán televíziósok jelentős része már befutott. A média képviselőit szállító különbuszok péntek óta már járják Budapest útjait. Kedden megnyitják a vb hivatalos edzőpályáit, és kedden nyílik meg a belvárosi szurkolói zóna is az Erzsébet téren.

– Itt már közvetlen élményt kaphatnak a szurkolók, akik kipróbálják azokat a játékokat, attrakciókat, amelyek az atlétikához és a vb-hez kapcsolódnak – mondta Németh Balázs, aki olyan információval szolgált, amit nagy örömmel fogadnak a vb iránt érdeklődők:

– Ársapkát vezettünk be a Nemzeti Atlétikai Központ büféiben, és korlátozzuk az árakat a belvárosi szurkolói zónában is. A nemzetközi eseményeken és a fesztiválokon megszokott árakhoz képest jóval olcsóbban lehet vásárolni: egy félliteres ásványvíz 550 forintba kerül, és a hideg sört is meg lehet kapni ezer forint alatt a világbajnokságon. Szeretnénk minél többek számára elérhetővé és megfizethetővé tenni tenni a vb-t.

Németh Balázs arra is emlékeztetett, hogy a MÁV–Volán-csoport, valamint a GYSEV járatain kedvezményes, 2023 forintos jeggyel lehet utazni az világbajnokságra. A VB2023 nevű jegy előre megváltható, és menettérti utazást biztosít az ország bármely pontjáról Budapestre és vissza.