Éppen a Fradi ellen jön el Böde Dániel különleges napja

Böde Dániel húsz éve, tehát csupán 16 évesen, 2003 augusztus végén mutatkozott be a Paks felnőtt csapatában. A tolnai együttes akkor még az NB II-ben szerepelt, az ominózus meccset 3-2-re megnyerte a Celldömölk ellen odahaza, Böde a második félidőben csereként állt be.

A góllövés a tudománya... (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)

– Gyorsan elment ez a két évtized… Viszont boldoggá tesz, hogy még mindig itt lehetek – elevenítette fel a két évtizeddel ezelőtt időket Böde Dániel. – Természetesen az nagyon megmaradt bennem, hogy 3-2-re nyertünk életem első felnőtt mérkőzésén. A keretet is fejből vissza tudom mondani, sőt talán a felállási formánk nyolcvan százalékát is eltalálnám. Arra a szituációra is emlékszem, mikor a hosszabbításban adódott egy lehetőségem, kapura törhettem, majd mikor kihagytam, Osztermájer odaszólt, ilyen helyzetben, egygólos előnyben már inkább húzzam az időt a szögletzászlónál, hogy ellenfelünknek minél kevesebb sansza maradjon. Szerencsés vagyok, hisz’ győztes meccsen bemutatkozni mindig jó. Ami a közeget illeti, fantasztikus volt, alig vártam, hogy edzésre jöhessek, persze ez még mindig így van, csak néha már az akkori csapattagok fiai vannak mellettem az öltözőben.