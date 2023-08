Megtalálta a helyét a kajakos, aki végre dobogóra állna

A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István és Tótka Sándor alkotta magyar férfi kajak négyes szereplését megkülönböztetett figyelem övezi a duisburgi kajak-kenu világbajnokságon, ezért biztató és örömteli, hogy a magyar hajó imponáló fölénnyel nyerte meg az előfutamát és jutott a középfutamba. A jó pálya elsősorban az önbizalom-növelés végett fontos, mert – szemben a hölgyekkel – még futamgyőzelemmel sem lehetett egyből a fináléba evezni.

Jól rajtolt a Nádas, Csizmadi, Kuli, Tótka összetételű férfi négyes. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Úgy gondolom, hogy mindent sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk, és egy olyan előfutamban is maximális teljesítményt tudtunk leadni, amelyben nem igazán kergettek minket. Persze ez még csak az első pálya volt, bízom benne, hogy a középfutamban és a döntőben minden ezredmásodperc kijön majd belőlünk – értékelt Csizmadia Kolos.

Csizmadia szerint megtalálták a jó sorrendet

A második beülőben lapátoló kajakos sprinterként kezdte a pályafutását, a tokiói olimpián – ahol a csapattársa, Tótka Sándor győzött – negyedik lett. Kemény munkával elérte, hogy az ötszáz métert is kibírja, s nagyon áhítja már a nagy sikert, mert világversenyen – leszámítva az inkább örömkajakozásnak számító vegyes hajót, amelyben 2021-ben világbajnok lett – még nem szerzett érmet. Csizmadia úgy érzi, most végre minden klappol a négyesben, ő is megtalálta a helyét a második lyukban.

– Azzal, hogy Nádas Bence lett a sztrók, Kuli Pisti és én hátrébb kerültünk eggyel, ami azt jelentette, hogy én kerültem a harmadik helyre. Ez nem volt idegen számomra, mégsem éreztem komfortosan magam ott, zavart a nagy víztömeg, ami jött az arcomba, ezért kiharcoltam, hogy a második lyukba ülhessek. Pisti pedig szerencsére meg tudja oldani a harmadik helyet, ahova gyorsabb vízfogású ember kell, és mint kiderült, ő ebben jobb is, mint én. Szóval szerencsésen sült el, a krakkói Európa-játékokhoz képest még találtunk ebben az egységben tizedeket – elemezte a módosítás hátterét. A magyar hajó Krakkóban hatodik lett, akkor még Kuli, Csizmadia, Nádas, Tótka sorrendben. A hatodik hely a vb-n kvótát érne, de a mieink ennél természetesebben többet akarnak.

Rosszul rajtolt a magyar női négyes. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Hadvina Dóra bosszús a középfutam miatt

A női négyes végleges összetétele csupán néhány héttel a világbajnokság előtt alakult ki, Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Rendessy Eszter és Hadvina Dóra bizakodva készült a vb-re, a kvótán felül érmet is várva. A lányok bemutatkozása nem sikerült a legjobban, az előfutamban másodikok lettek a kínaiak mögött, ami azért bosszantó, mert futamgyőzelemmel egyből a fináléba kerülhettek volna.

– Mérges vagyok, mert a rajtunk nem sikerült túl jól, és emiatt az egész pálya kapkodós lett, megpróbáltuk utolérni a többieket, akik nagyon elmentek – a Tokióban olimpiai bajnok Hadvina Dóra nem is beszélt mellé. – Bizonyos szempontból előny, másrészt pedig hátrány, hogy megyünk még egy pályát a döntő előtt. Esztinek és Taminak is van még ezenkívül száma, így jobb lett volna, ha nem kell középfutamoznunk.

A világbajnokságon még csütörtökön is csak elő- és középfutamokat bonyolítanak le, pénteken már döntőket is rendeznek.

Csipes Tamara egyesben javított

A kétszeres olimpiai bajnok Csipes a négyes előfutama után néhány órával szállt újra vízre kajak egyes ötszáz méteren, és durván egy hajó előnnyel ért elsőként a célba.

– Ilyennek terveztem ezt a futamot. A négyes nem esett jól, és ezért azt szerettem volna, hogy ez viszont jól menjen, de persze úgy, hogy elöl érek be. Az elejét, az első 150 métert megnyomtam, utána aztán egyre jobban kiengedtem. Mentálisan és fizikálisan is sokkal jobban érzem magam, mint májusban–júniusban. Edzésen nagyon jó időket megyek, ami jó kiindulási alap – értékelt a Honvéd 33 éves klasszisa.

Csipes Tamara Tokióban ezüstérmes lett Lisa Carrington mögött, az előző évet kihagyta, s elismeri, még nem nyerte vissza teljesen a korábbi formáját.

– Most azért nem érzem ugyanolyan állapotban magam, mint az olimpia előtt, van még rajtam súlyfelesleg. De ezzel most nem foglalkozom, idén még nem akartam mindent vérre menően csinálni, a mostanit alapvetően egy visszatérő évnek terveztem. Lisa jelenleg a top versenyző, ő az olimpiai bajnok és a vb-címvédő, nekem az a mérce, hogy hozzá képest hol tartok most. A vele való csatából sokat meg fogok tudni – tette hozzá a kiváló kajakos.