A vb ezt is jelenti: szűkülő pálya, logikus rögtönzések

Az 1984-es Los Angeles-i olimpiától a 2021-ben megrendezett 2020-as to­kiói játékokig tizenkét kajak-kenus szám szerepelt az ötkarikás programban. Az évtizedeken át megszokott rend és lebonyolítás előbb a Londonban bevezetett kétszáz méteres futamok, majd a Tokió­ban debütált női kenu miatt rendszeresen módosult, mi több, először Tokióban az egyes és a kettes hajókban nemzetenként két egység indulhatott.

Szép emlék, a Tokióban aranyérmes női kajak négyes (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)

Szlalom, avagy ügyes sportdiplomáciai manőverezés

A sportág egészére nézve ennél is nagyobb változás, hogy 1992-ben már a szlalomszakágban is osztottak érmeket, s a megváltozó igények – helyesebben sportdiplomáciai erőviszonyok – miatt a szlalom egyre nagyobb szeletet hasít ki a közös tortából, Párizsban már öt versenyszámmal lesz jelen.

A tendencia egyfelől érthető, a szlalom extrém sport, így elméletileg jobban leköti a fiatalok figyelmét. Csakhogy nem mérhető a BMX-hez, de még a falmászáshoz sem, a szlalom elérhetetlen a tömegeknek, a szigo­rúan épített pályák száma világszerte elenyésző, hovatovább a sportág nagyhatalmának számító Magyarországon sincs ilyen létesítmény.

Már csak tíz olimpiai szám

A lényeg, hogy a „klasszikus” kajak-kenunak Párizsban már csak tíz versenyszám jut, ráadásul azon belül is változó egységekkel, jövőre a férfi kajakosoknál és kenusoknál párosban az ötszáz méter szerepel majd a műsoron. Íme, a tíz olimpiai futam.

Férfikajak: K–1 1000 méter, K–2 500, K–4 500

Női kajak: K–1 500, K–2 500, K–4 500

Férfikenu: C–1 1000, C–2 500

Női kenu: C–1 200, C–2 500.

Férfi- és női kajakban hat-hat, kenuban három-három a nemzetenként nevezhető versenyzők és így a megszerezhető kvóták maximális száma.

Fontos szempont, hogy egy versenyző csak egy egységben szerezhet kvótát, de többen is szerepelhet. A magyarok, részben kényszerből, kajakban mindkét nemnél élnek ezzel a lehetőséggel. Hüttner Csaba szövetségi kapitány különösen a férfiaknál a négyesből eredeztette a csapat kialakítását. Hüvös Viktor csoportja évek óta kiemelt és kivételezett figyelmet és támogatást élvez, az eredményekkel azonban továbbra is adós.

Nádas Bence kulcsszerepben

Látványnak sem utolsó. Rajtol a férfi kajak négyes (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A férfikvartett idén Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összetételben indul, a vb-n már ebben a sorrendben, tehát Nádas előlépett vezérevezőssé. Az idei Európa-játékokon elért 6. hely a világbajnokságon is elég lenne, mert az európai egységek közül az első hét közé kell kerülni. A konkurencia nagyon erős, Krakkóban is roppant szoros volt a befutó, a magyar hajónak csúcsformát kell hoznia.

Tótka Sándor: Ahogy az Európa Játékokon, úgy most is az érem a cél, nagyon szeretnék mindannyian éremmel hazatérni. Ha az érem megvan, akkor az olimpiai kvóta nem kérdés Varga Ádám: Egész magabiztos vagyok, mert az elmúlt két világkupán, amin ezer egyest indultam, nagyon jó teljesítményt tudtam nyújtani, így reménykedem benne, hogy a vb-n nemcsak annyi lesz a cél, hogy kvótát szerezzek, hanem mindenképpen ott szeretnék lenni a dobogón és hasonlóan szerepelni mint a világkupákon.

A négyes miatt Hüttner Csaba elsőre beáldozta a tavaly vb- és Eb-aranyérmes Nádas Bence, Kopasz Bálint duót is, ám a Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás páros nem jutott döntőbe Krakkóban, ezért a kapitány úgy döntött, Nádas vállaljon inkább két számot, így is kisebb a kockázat, mint ha lemondana a már bizonyított kettesről. Egyesben Varga Ádám azzal vívta ki az indulás jogát, hogy kétszer is legyőzte az olimpiai bajnok Kopaszt; ő maga is úgy gondolja, a kvótán felül illene érmet szereznie.