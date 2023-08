Nem a Real, nem a Barca, történelmi kiütés a La Ligában

Griezmann már a 2. percben vezetést szerzett, Depay góljával a 16. percben 2-0 volt az Alético javára. Aztán Depay megsérült, Morata állt be a helyére, s ő sem akarta alább adni, két gólt is szerzett. Joao Felix is csak csere volt, s bár a meccs hamar eldőlt, Diego Simeone egyetlen percet sem adott neki a találkozón, a 23 éves portugál válogatott – aki az előző fél évet kölcsönben a Chelsea-nel töltötte – végig a kispadon szomorkodott. A hírek szerin Barcelonába vágyik, ám közeleg az átigazolási időszak vége.

Joao Felix kegyvesztett le az Atlético Madridnál (Fotó: Twitter)

A szünetben 3-0-ra vezetett az Atlético, s a folytatásban sem állt le, végül 7-0-ra győzött a Rayo Vallecano otthonában.

Érdekesség, hogy ez a La Liga történetének legnagyobb különbségű idegenbeli győzelme. A kiütéses siker, illetve kudarc azért is meglepő, mert a Rayo Vallecano két győzelemmel kezdte a bajnokságot.

La Liga, 3. forduló: Rayo Vallecano-Atlético Madrid 0-7 (0-3)

Getafe-Alavés 1-0

Valencia-Osasuna 1-2 (0-1)

Athletic Bilbao-Real Betis 4-2 (3-2)

Villarreal-FC Barcelona 3-4 (2-2)

Cádiz-Almería 1-1 (0-0)

Granada-Real Mallorca 3-2 (1-1)

Sevilla-Girona 1-2 (1-1)

Celta Vigo-Real Madrid 0-1 (0-0)

Las Palmas-Real Sociedad 0-0



Az állás:

1. Real Madrid 3 6-1 9 pont

2. Atlético Madrid 3 10-1 7

3. Girona 3 6-2 7

4. FC Barcelona 3 6-3 7

5. Athletic Bilbao 3 6-4 6

6. Osasuna 3 4-3 6

Valencia 3 4-3 6

8. Rayo Vallecano 3 4-7 6

9. Real Betis 3 4-5 4

10. Cádiz 3 2-3 4

11. Getafe 3 1-3 4

12. Real Sociedad 3 2-2 3

13. Villarreal 3 5-6 3

14. Alavés 3 4-4 3

15. Granada 3 4-7 3

16. Las Palmas 3 1-2 2

17. Real Mallorca 3 3-5 1

18. Celta Vigo 3 1-4 1

19. Almería 3 2-6 1

20. Sevilla 3 5-8 0

Borítókép: Történeli diadalt aratott az Atlético Madrid (Fotó: Twitter)