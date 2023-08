Messi alig debütált, de máris megütheti a bokáját

A kupameccsek után szombaton jött el a nagy nap, vagyis Lionel Messi az MLS-ben való bemutatkozásának napja. Az addig a Keleti Konferencia tabellájának utolsó helyén szerénykedő Inter Miami a világbajnok futballista megérkezése óta új erőre kapott, megnyerte a Ligák Kupáját, most pedig a bajnokságban is diadalmaskodott – május óta először.

Messi csereként beállva állította be a 2-0-s végeredményt a New York Red Bull elleni mérkőzésen, majd a társaival és a szurkolókkal ünnepelt, a lefújás után viszont egy fontos dolgot elmulasztott. A német Bild lap arról számolt be, hogy az argentin klasszis elmulasztott megjelenni az újságírók előtt, egy interjút sem adott, pedig ez az MLS játékosaira nézve kötelező, így Messire nézve is, a mulasztása miatt büntetés várhat rá.

A Bild ennek kapcsán megjegyezte, a 36 éves játékos angolul szinte sosem ad interjút, talán ezért kerülte most el a média munkatársait.

Borítókép: Lionel Messi a New York Red Bull elleni bajnoki mérkőzésen (Fotó: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AL BELLO)