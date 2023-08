Óriási show: Gripen vadászgépekkel nyitották meg a budapesti atlétikai vb-t

A vb megnyitója azonban csak este, 18 órakor kezdődött a Nemzeti Atlétikai Központban. Az atlétikai világbajnokságnak nincs az olimpiákhoz hasonló, hagyományos megnyitóceremóniája, de például a 2019-es dohai vb-n a katariak már szerveztek a stadionon kívül látványos megnyitót. S mi is igyekeztünk mindent megtenni a világ elvarázsolásáért. A budapesti atlétikai világbajnokság megnyitóján több mint háromszázan dolgoztak hónapokon keresztül. A látványos élő helyszíni produkciónak voltak előre rögzített felvételekkel színesített részei is, amelyek során a nézők Magyarország nevezetes helyszíneire „utazhattak”.

A program elején fellépett a Z-Drums, majd felhangzott a Himnusz, s következtek a megnyitóbeszédek Novák Katalin köztársasági elnöktől és Sebastian Coe-tól, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) elnökétől.

– Ma a magyar fővárosra, Budapestre figyel a világ – kezdte beszédét a köztársasági elnök, s ő is köszöntötte a közönséget, a sportolókat, szakvezetőket, s üdvözölte világszerte a tv-nézőket is. Novák Katalin kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben hazánk több mint negyven nemzetközi sportrendezvénynek adott otthon, köszönetet mondott az önkénteseknek is, miután a versenyzőknek sportszerű versenyzést kívánt, s egy nagy „Hajrá!”-val a végén hivatalosan is megnyitotta a világbajnokságot.

Fotó: Kurucz Árpád

Majd felcsendült a Tavaszi szél vizet áraszt, egy ikonikus előadásban. A bejátszott felvételen lévő előadást 1986. július 27-én a Magic Tour egyik állomásaként Budapesten élőben láthatta a magyar közönség: Freddie Mercury szeretett volna kedveskedni a 70 000 fős közönségnek, ezért a koncertjén elénekelte a magyar népdalt. Freddie Mercury egyfajta hagyományt is teremtett ezzel, hiszen azóta számos nemzetközi sztárfellépő előadta már ezt a dalt a magyarországi koncertje során, többek között a Guns n’ Roses vagy éppen André Rieu is.

A megnyitón Bagossy Norbert a futópályán énekelt el két versszakot a dalból, majd Péter Szabó Szilviát láthattuk, amint táncosok körében énekel a budapesti Halászbástyán. Keresztes Ildikó ezt Madarász Gábor basszusgitáros társaságában a Hősök terén tette meg. Pál István „Szalonna” és bandája Veszprém óvárosában zenélt, Pál Eszter énekelt. A Hősök két rappere, Eckü és Mentha egy balatoni hajón rappelt Tihany környékén.

Ezután a Z-Drums – Zászlóceremónia következett, tizenkét dobos zenélt, 115 fő négy irányban zászlócsíkokat húzott ki, a színpad mellett pedig 24 show-táncos táncolt. 203 zászlót emeltek fel: a vb-n részt vevő 202 nemzet zászlaját és még egyet: a World Athletics Athlete Refugee Team (ART) zászlaját, amely olyan sportolókból áll, akik otthonukban erőszak, konfliktus és igazságtalanság áldozatai. A SunCity Brass elektronikus rezesbanda végighaladt a 4-es és 5-ös kapu között a futópályán, miközben a zászlóvivők a füvön vonultak. Lábas Viktória, a Margaret Island együttes frontembere táncosok segítségével előbújt a színpadon lévő virágból – a színpadi virág szimbólum a „Tavaszi szél vizet áraszt” című népdalban többször is megjelenő virág szóra utalt. Lábas Viktória, Bagossy Norbert és a Magyar Rádió Gyermekkórusa énekelt együtt a zenei darab végén.

Fotó: Kurucz Árpád

S ezután jött a slusszpoén és előbb Youhuu, a világbajnokság kabalafigurája.

Egy kisfilmben a Top Gun-filmek főhősét meghazudtoló rackajuh a kecskeméti Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisán volt látható, három JAS 39 Gripen és azok pilótáinak társaságában, ahogyan felkészül a repülésre és egyúttal a stadionba való érkezésre.

Mindez előrevetítette, hogy milyen látványban lehet részünk: este fél hétkor a három Gripen 330 méter magasságban átrepült a Nemzeti Atlétikai Központ felett, miközben a magyar nemzeti színeket húzták maguk után. Majd Youhuu is megérkezett a stadionba, vizuális effektek környezetében felállt a 4-es pályára, s onnan elrajtolva lefutotta a 100 métert. Együtt ünnepelt a zenei produkcióban részt vevőkkel, utána pedig jöhettek a „profi” atléták, megkezdődött a világbajnokság első napjának esti versenyprogramja.

Borítókép: Sebastian Coe és Novák Katalin a megnyitón (Forrás: Kurucz Árpád)