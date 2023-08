Úgy izzadok, mint egy ló – az atlétikai vb-n döntős a magyar reménység

Halász Bence természetesen kitért arra, hogy a világbajnokság a mostoha időjárás miatt nehézkesen indult.

– Az, hogy a reggeli nagy esőzés után egy órát késett a program, nem zavart meg, és az sem, hogy utána a kalapácsvetés még ehhez képest is csúszott. Nem tudom, hogy miért, nem is kérdeztem, azonban nem is számít. Esőmenő vagyok, de bevallom, nem örültem volna, ha esőben kell dobnom. Ez a dobókör száraz körülmények közepette nagyon jó, és mire elkezdtük a selejtezőt, már teljesen száraz volt. Viszont nagyon párás az idő, ezért is örülök, hogy elsőre sikerült megdobnom a selejtezőszintet. Jó, hogy a második és harmadik sorozatban már nem kellett dobnom, ezzel nagyon sok energiát megspóroltam. Most pedig nagyon oda kell figyelnem a hidratálásra, rendkívül sok vizet kell bevinnem, mert úgy izzadok, mint egy ló.

S hogy mit vár magától a vasárnapi döntőben?

– Nagy dobást, a cél az, hogy idén is 80 méter fölé kerüljek. No persze annak is örülnék, ha 77 méterrel érmet nyernék… – mosolygott versenyzőnk.

S egy felvetésre megjegyezte, augusztus 20-án, vasárnap este Budapesten biztosan lesz tűzijáték, ám ő is szeretne valami nagy dologgal kirukkolni.

Kalapácsvetésben a döntőbe jutáshoz végül 74,56 méter kellett. A második csoportban Rába Dániel 73,13, Varga Donát 72,02 méter ért el, ezzel összesítésben a 15., illetve a 25. helyen zárták a vb-t. A selejtezőben a már említett kanadai Katzbergen kívül még egy versenyző dobott nagyobbat Halsáz Bencénél, az ukrán Mihajlo Kohan 78,18-at, így reménységünk a harmadik helyen zárta a kvalifikációt. De ő maga is leszögezte, hogy a selejtező eredményéből semmilyen következtetést nem érdemes levonni a döntő előtt.

Boros továbbjutott, csalódás női távolugrásban

Férfi 100 méteren Boros Bence továbbjutott a selejtezőből, 10,70 másodperces idővel második lett. Női 1500 méteren Vindics-Tóth Lili beállította a 4:11,08 perces egyéni csúcsát, ám a továbbjutásra nem volt esélye az előfutamából, amelyben egy ellenfelét megelőzve a 13. helyen ért célba. Összesítésben az 56 induló között a 49. helyet szerezte meg. Női távolugrásban Bánhidi-Farkas Petra és Lesti Diána is messze elmaradt legjobbjától, s egyikük sem jutott döntőbe, amire pedig előzetesen mindkettőjüknek volt esélye. Bár idén produkált jegyzett csúcsaik (Farkas 6,77 m, Lesti 6,75 m) elmarad a döntőbe kerüléshez kiírt 6,80 méteres selejtezős távolságtól, biztosra vehető volt, hogy a fináléhoz nem kell majd annyit ugrani. Ez be is bizonyosodott, a 36 indulóból mindössze háromnak sikerült 6,80 fölé jutnia, és a legjobb 12-höz 6,61 méter is elég volt. Bánhidi-Farkas Petra azonban csak 6,37 métert teljesített, ezzel 27. lett, míg Lesti Diána 6,25-tel a 31. helyen végzett.

Krizsán Xénia jól kezdett a világbajnokságon Fotó: Origó/Csudai Sándor

Krizsán Xénia és Nemes Rita egyaránt 1,77 méterig jutott és 941 pontot gyűjtött magasugrásban, a női hétpróbázók második számában, amely után előbbi a 10., utóbbi a 14. helyen áll.

Az atlétikai világbajnokság hírei ITT találhatók meg.

Borítókép: Halász Bence könnyedén jutott be a vasárnapi döntőbe (Fotó: Origó/Csudai Sándor)