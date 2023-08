Színmagyar csapat dolgozik a budapesti vb tisztaságáért

– Sok száz vérmintát fogunk levenni, de ami a mennyiségen túl szakmai érdekességet jelent a számomra, az a mintavételek és az analízisek sokfélesége. Az AIU élen jár a kísérleti vizsgálatokban és a tudományos kutatásfejlesztésben. A budapesti világbajnokságon például részt veszünk egy programban, ami az új száraz vércsepp technikára irányul, ahogy egy másik pilotprogramban is, ami a biológiai paraméterek vizsgálatának új technikájára fókuszál – árulta el Tiszeker, s hozzátette: a mintavételek természetesen a vb alatt is zajlanak majd.

– A világbajnokságon 650 lesz a vérmintavételek, 500 pedig a vizeletmintavételek száma, utóbbiak elsősorban a versenyeket követően zajlanak majd, immár a helyezésekhez kapcsolódóan. Emellett rengeteg kiegészítő analízis is lesz az általános doppingellenőrzési profilon túl, sok-sok EPO-, növekedési hormon- és izotóparány mérés (IRMS) a szteroidokra, szóval minden, ami a doppingellenőrzés „étlapján” ma megtalálható. Naponta szállítjuk a mintákat Ausztriába, a seibersdorfi WADA akkreditált laboratóriumba, ami az ott dolgozók számára is nagy kihívást jelent. Ahogy majd érkeznek az eredmények, az AIU folyamatosan értékeli azokat, és bármikor emelheti a mintaszámot, de az is előfordulhat, hogy néhány sportolót újra és újra kell majd tesztelni a kapott eredmények vagy a biológiai útlevélben fellelt eltérések függvényében. Nagyon profi és gyors az a rendszer, amit az AIU működtet, az előírások betartását tőlünk is megkövetelik, méghozzá a legkisebb kompromisszum nélkül – hangsúlyozta a MACS vezetője, aki nagyon büszke szervezete összetételére is.

– Munkatársaim kivétel nélkül magyarok. Nem kértük más országok doppingellenes szervezeteinek segítségét, mert nagyon bízunk abban, hogy sok tapasztalattal és olyan nemzetközi versenyekkel a hátunk mögött, mint amilyen két, Budapesten megrendezett vizes világbajnokság volt, egyedül is megküzdünk a feladattal. Ugyanakkor bővítettük az állományunkat profi vérvételi szakemberekkel és kiképzett asszisztensekkel: a mintavételi csapat 94 fős, ebből ötven doppingellenőr, 12 vérvételi szakember, 32 doppingellenőri asszisztens, a háttéradminisztrációt és a vezénylést pedig egy tízfős csapat végzi el. Ezenkívül 164 lelkes önkéntes segíti a munkánkat, akiknek már az eddig elvégzett munkájáért és a lelkesedéséért is elismerés jár. Őket a szervezőbizottság toborozta, mi a képzésükről gondoskodtunk. Az önkéntesek feladata lesz többek között a sportolók kísérése és segítése egészen a mintavételi állomásra érkezésükig – mondta Tiszeker Ágnes.