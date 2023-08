Szörnyen kínos történet vezeti fel a budapesti atlétikai világbajnokságot

A tavalyi, eugene-i világbajnokságon női 100 méter gáton a nigériai Tobi Amusan döbbenetes világcsúcsot állított fel az elődöntőben: 12,12 másodperccel nyerte meg a futamát – az addigi rekordot az amerikai Kendra Harrison tartotta 12,20-szal, amit 2016-ban futott. Amusan a döntőt 12,06-tal nyerte meg, de a hitelesítéshez szükségesnél nagyobb, 2,5 méter/sec-os hátszéllel. Ám a 12,12-es világcsúcsért is járt a 100 ezer dolláros bónusz, amit a világbajnokságon világcsúcsot elérők kapnak a nemzetközi szövetségtől (WA).

Tobi Amusan Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség csütörtökön nyilvánosságra hozta a budapesti vb pénzdíjazását, s a közleményében kitért arra, hogy Budapesten is 100 ezer dollárt ér a világcsúcs. Megemlítette, hogy Eugene-ben a férfirúdugrásban 621 centis rekorddal győztes svéd Armand Duplantis, valamint a női 400 méter gáton 50,68 másodperccel első amerikai Sydney McLaughlin-Levrone meg is kapta a bónuszt. A WA ebben a közleményében azonban meg sem említi Tobi Amusan nevét. Holott neki is átutalták a komoly summát, és a WA hitelesítette a világcsúcsát.

Rajthoz állhat-e Tobi Amusan a budapesti vb-n?

A 26 éves versenyző története meglehetősen kínos lehet a nemzetközi szövetségnek is.

A nigériai sprinter július 18-án itt volt nálunk a székesfehérvári Gyulai Memorialon, 12,35 másodperccel győzött, majd másnap az Instagram-oldalán bejelentette, hogy a doppingszabályok megsértésével gyanúsítják, mivel három alkalommal is elmulasztotta a doppingellenőrzést. Ám azt tagadta, hogy teljesítményfokozó szert használt volna.

– Tiszta vagyok, rendszeresen, talán a szokásosnál is többször tesztelnek. A harmadik elmulasztott ellenőrzésemet követően napokon belül teszteltek – írta Amusan, aki reményét fejezte ki, hogy rajthoz állhat az augusztus 19-én kezdődő budapesti világbajnokságon.

Nos, a WA most azt közölte, hogy Tobi Amusan neve felkerült a vb elfogadott nevezésű sportolók listájára – ez ITT tekinthető meg –, de még a vb rajtja előtt tisztáznia kell magát a doppingellenes szabályok betartása érdekében életre hívott független szervezet, az AIU (Athletics Integrity Unit) előtt. Amusan csak abban az esetben indulhat a vb-n, ha meggyőzi az illetéseket.

Egyelőre tehát nagy kérdés. hogy Tobi Amusant láthatjuk-e futni a Nemzeti Atlétikai Központban.

Belépők és kedvezményes utazás a vb-re

A vb-re belépőket a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon lehet vásárolni. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen kilenc esti és öt délelőtti program lesz a világbajnokság alatt, és hat ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfimaraton 27-én reggel 7-kor rajtol.

A MÁV–Volán-csoport VB2023 elnevezéssel kedvezményes jegyet vezetett be a vb-re. A szimbolikus, maximum 2023 forintos jegy augusztus 18. és 27. között a Budapestre történő utazásra, míg a visszautazásra augusztus 19. és 28. között lesz érvényes.

Borítókép: Nagy kérdés, hogy Tobi Amusan indulhat-e a budapesti világbajnokságon (Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo)