Cristiano Ronaldo megúszta sárgával a brutális talpalást + videó

A Eb-selejtezők J csoportjában két veretlen válogatott csapott össze, a házigazda Szlovákia korábban nem kapott ki, Portugália pedig még gólt sem kapott, 14-0-s gólkülönbséggel és százszázalékos mérleggel állt a meccs előtt. Roberto Martínez portugál szövetségi kapitány bizalmát Szaúd-Arábiából is élvezi Cristiano Ronaldo, aki a kezdőben kapott helyet, de a mérkőzés egyetlen gólját nem ő, hanem a Manchester United sztárja, Bruno Fernandes szerezte a 43. percben.

Cristiano Ronaldo megúszta sárga lappal a durva belépőt Fotó: Twitter

Ronaldo végig a pályán maradt, de ami azt illeti, a 62. percben akár véget is érhetett volna számára a mérkőzés. Ekkor az ötszörös aranylabdás a tizenhatoson belül lyukat rúgott, majd rástartolt a veszni látszó labdára, amely a kapus felé gurult. A gólra éhes Ronaldo nem hagyta annyiban, és a labda után csúszott, egyenesen bele a kapusba, akinek a fejét el is találta a talpával. A durva belépő sok helyen talán kiállítást is ért volna, de Ronaldo megúszta sárga lapos figyelmeztetéssel.

Mindenesetre 1-0-s győzelmével Portugália továbbra is hibátlan eredménysorral vezeti a csoportját.

Skócia is százszázalékos maradt

A skótok is begyűjtötték az összes megszerezhető pontot öt meccs alatt, ők pénteken Cipruson győztek 3-0-ra. A Manchester United középpályása, Scott McTominay kezdte a gólgyártást, majd Porteous és McGinn is betalált a magyar Berke Balázs vezette meccsen. Skócia nagy meglepetésre vezeti a csoportját, amelyben az immáron mindössze 16 éves gólszerzőt is felvonultató Spanyolország egyelőre le van maradva.