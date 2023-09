„Nem volt idő tökölni” – a büszke apa így élte meg Szoboszlai első liverpooli gólját

– Ez volt egyik legszebb pillanatunk, nagyon nagy volt az öröm – nyilatkozta a büszke édesapa a mérkőzést idehaza közvetítő Match 4 csatornán a helyszínről, még az Anfield Roadról nyilatkozva. Ha valaki, akkor ő pontosan tudja, hogy mekkora munka volt Szoboszlai Dominik első Liverpool-góljában, hiszen a papíron gyengébb lábával, ballal bombázta az Aston Villa kapujába a labdát egy szöglet után a tizenhatos vonaláról, és az alapokat Szoboszlai Zsolt tanította meg neki.

– Vannak véletlenek – reagált az apa Szoboszlai góljára, aztán persze komolyra fordította a szót. – Viccet félretéve, ebben a helyzetben nem volt idő tökölni, el kellett lőni a labdát, ami egész jól elsült.

Szoboszlai Dominik a negyedik Premier League-meccsét is végigjátszotta, s immáron az első angliai gólja is megvan.

– Ha egy játékos nem várja az első gólját, az nem igazi futballista. Ő is várta támadó középpályásként, gondolom a klub és a szurkolók is várták tőle. Jó, hogy sikerült, most kicsikét megnyugszunk, aztán várjuk a következőket – fogalmazott Szoboszlai Zsolt, aki hozzátette: – Egész jól építi saját magát, és a csapatban is megtalálta a helyét. Fel tudta venni a ritmust, nincs megilletődöttség, de biztosan lesznek holtpontok is, mert óriási a tempó, de Dominik teszi a dolgát. Edzéseken leteszi azt a teljesítményt az asztalra, ami alapján egyáltalán bekerülhet a csapatba.