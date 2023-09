Vinícius kellemes meglepetése a Real Madrid híveinek

Furcsán oldódott meg a Vinícius elleni sorozatos rasszista inzultus a La Ligában: a brazil játékos augusztus végén megsérült, így lekerült az ellenfelek szurkolóinak céltáblájáról. A szélvész gyors szélső a harmadik fordulóban, a Celta Vigo elleni mérkőzésen már a 18. percben cserét kért (Joselu váltotta amúgy).

Vinícius a Celta Vigo–Real Madrid mérkőzésen sérült meg (Fotó: Getty Images)

Ancelotti nem kertelt: hiányzik Vinícius

A Real Madrid heteken át nélküle is vette az akadályokat, megnyerte az első öt meccsét a La Ligában, s ha csupán a hosszabbításban Jude Bellingham találatával 1-0-ra, de a Bajnokok Ligája rajtján az Union Berlin is kapitulált a Bernabeu-stadionban. Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője ennek ellenére valahányszor csak megkérdezték tőle, elmondta, hogyne hiányozna Vinícius, a világ egyik legjobb játékosát még a Real sem tudja pótolni. S vasárnap jött is az első pofon, a La Liga 6. fordulójában a Real Madrid 3-1-re kikapott az Atlético Madrid otthonában. Részben azért, mert a reményekkel szemben Vinícius akkor mégsem vállalta a játékot, helyesebben nem engedték játszani. Maga Ancelotti is úgy fogalmazott, ha csak egy százaléknyi veszéllyel jár a szereplése, akkor Vinícius nem játszik.

Ám már a vereség másnapján Vinícius igyekezett javítani a madridiak kedélyállapotát, az X-oldalán kürtölte világgá, hogy felépült, most már tényleg készen áll a játékra.

Vinícius rácáfolt az orvosokra

A bejelentés azért meglepő, mert a sérülés után a Real Madrid a honlapján augusztus 28-án azt közölte, Vinícius felépülése hat hetet vesz igénybe. Nos, négy hét telt el csupán azóta, de a 23 éves brazil klasszis máris makkegészséges.

A Real Madrid a Facebook-oldalára egy videót is feltöltött, ami ugyancsak arról árulkodik, hogy Vinícius tökéletes állapotban van, a társakkal együtt készül a következő feladatra. A La Ligában is lesz hétközi forduló, a Real Madris szerdán este héttől a Las Palmast fogadja.

Borítókép: Vinícius a Real Madrid edzésén (Forrás: Facebook/Real Madrid)