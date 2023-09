Rasszizmus a La Ligában

A Viníciusszal szembeni további dokumentált (!) rasszista esetek a 2022/2023-as szezonban azonban megközelítik a fél tucatot, többnyire jogkövetkezmény nélkül.

A La Liga több mint kétszáz színes bőrű játékos otthona, és nagyon úgy tűnik, hogy a baloldali kormány is inkább szeretné eltussolni ezeket az incidenseket.

A spanyol sajtóban a brazil klasszist sokan provokatőrnek tartják, aki nemcsak a pályán mutatott játékával, hanem a gesztusaival is hergeli az ellenfél fanatikusait. A legfelháborítóbb az a széles körben elterjedt „magyarázat”, hogy a brazil támadónak direkt módon az ellenfél szurkolói irányába tanúsított provokatív gólöröme (korábban ezt nevezték a spanyol újságírók „majomkodásnak”), a rendszeres kimutogatások és egyéb provokatív gesztusok is közrejátszhatnak abban, hogy – a valenciai esetet is beleértve – a 2022/2023-as spanyol évad kilenc rasszista inzultusából nyolc Vinícius ellen irányult. Brüsszel, Strasbourg és az összes érzékeny bürokrata pedig mélyen hallgat, de gondoljunk bele, mi lenne, ha mindez hazánkban történne.

A szerző alkotmányjogász