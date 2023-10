Bomba robbant a jégen: Sebestyén Júlia teljes csapatával az FTC-be igazolt

„Több mind negyven év után ismét műkorcsolya a Fradiban Sebestyén Júlia és válogatott műkorcsolyázó tanítványai az FTC-ben folytatják” – tudatta ma este a Ferencváros honlapja. Korábban a gyorskorcsolyaszakág 1957-es megszűnése után 2019-ben alakult újjá a Ferencvárosi Torna Clubban. A műkorcsolya 1982-ig működött az FTC-ben, most több mint negyven év után szintén újjáalakult. A pontozásos ágazat műkorcsolya-szakosztályának vezetője pedig az a Sebestyén Júlia lett, aki kilencszer nyert magyar bajnokságot, kétszer szerepelt olimpián, legnagyobb eredményét pedig 2004-ben érte el, amikor a budapesti Európa-bajnokságon aranyérmes lett. Ő lett a műkorcsolyasport első magyar női egyéni Eb-győztese. Több mint tíz éve saját klubjában, a Sebestyén KSE-ben edzette a fiatalokat, akik közül több utánpótlás- és felnőttválogatott sportoló is kikerült. Sebestyén Júlia most teljes csapatával, tizennyolc fővel érkezett a Ferencvárosi Torna Clubhoz.

Sebestyén Júlia váltott Fotó: Kurucz Árpád

Sebestyén Júlia: Nagy megtiszteltetés és nagy öröm

– Nagy megtiszteltetés és nagy öröm, hogy a Fradi-család tagjai lettünk – mondta Sebestyén Júlia. – Az elmúlt időszakban kiemelkedő eredményeket értünk el tanítványaimmal. Itt azonban nem szerettünk volna megállni, tovább akartunk fejlődni, ehhez azonban nagy lépés és profi háttér kell. Ezt a profi hátteret biztosítja nekünk a Ferencváros.

– A Ferencvárosi Torna Clubban évtizedes hagyományai vannak a műkorcsolyának, öröm és büszkeség, hogy ezt a szép hagyományt most folytatni tudjuk. Fiatal, tehetséges sportolók csatlakoztak hozzánk, akik nemzetközi versenyeken is bizonyítottak már, itt pedig minden adott lesz ahhoz, hogy tovább fejlődjenek – mondta Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke.

Sebestyén Júlia és csapata a hét végén, a péntektől vasárnapig a Vasas Jégcentrumban sorra kerülő Budapest Trophy 2023 nemzetközi versenyen már ferencvárosi színekben indul.

Sebestyén Júlia az év elején támadások kereszttüzébe került itthon a sportágban. Támadták azzal, hogy szerepe van abban, hogy a válogatottban előtérbe kerültek az orosz származású versenyzők, ami hátrányosan érinti a magyar versenyzőket. Egy rivális edzőkollégája pedig gyermekbántalmazással is megvádolta. A vádakat Sebestyén Júlia határozottan visszautasította, és lapunknak úgy fogalmazott: lejárató kampány indult ellene.

Borítókép: Sebestyén Júlia ezután már az FTC színeiben tartja az edzéseket (Fotó: Kurucz Árpád)