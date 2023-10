Helyzet van, megszólalt a Ferencváros második embere + videó

Nincsen irigylésre méltó helyzetben a Ferencváros női kézilabdacsapata. Ma délután az Érd Arénában az eddigi öt mérkőzéséből mind az ötöt megnyerő dán Ikast ellen kívánja megszerezni első győzelmét az elitsorozatban. A többek között a címvédő Vipers elleni sikere mellett az Ikast képtelen hibázni az idén a BL-ben.

Andrea Lekics volt az utóbbi meccseken a Ferencváros legjobbja. Fotó: Fradi.hu

A dám csapat előző szezonban is meglehetősen stabil kerete a nyáron tovább erősödött a Vipers gólzsákjával, a korábban Érden játszó Marketa Jerábkovával. A cseh átlövő már 27 gólnál jár, és a száznyolcvanhét centiméter magas Ingvild Kristiansen Bakkerud is elért már 26-ig. A kifejezetten erős átlövősor mellett a szélsők is különösen veszélyesek, az Ikast egységes, kiváló formában levő csapat. A Martin Albertsen menesztése utáni első BL-meccsén egy hete Esbjergben már egységes csapatként viselkedett a Ferencváros, megszorongatta, de legyőzni nem tudta a Nora Mörkkel felálló sztárcsapatot.