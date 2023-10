Két játékos távozott a válogatottól a rendőrségi kihallgatás után

Olaszország még így sem érezheti páholyban magát, csoportja második helyén áll, de azonos pontszámmal követi a címvédőt Ukrajna és Észak-Macedónia. Szombaton, Málta ellen kötelező a győzelem, majd kedden az Anglia elleni, idegenbeli rangadó vár az Eb-címvédőre.

Sportfogadás a legújabb olasz focibotrány hátterében

A csapat háza táján azonban aligha jó a hangulat a csütörtök esti rendőrségi látogatás után. Nicolo Zaniolo és Sandro Tonali is elismerte, hogy illegális fogadási oldalakon játszottak, ugyanakkor azt vallották, hogy csak blackjacket és pókert, focimeccsre egyáltalán nem fogadtak.

A Juventus védője, a válogatott keretébe most nem jelölt Nicolo Fagioli volt az első, aki elismerte, hogy fogadott, s bár állítása szerint a Juve meccseire sosem tett, az olasz szövetség (FIGC) szabályai ellen így is vétett, amiért akár hároméves eltiltással is bűnhődhet. Bajban lehet a Juventus is, amely az ügy informátora, a börtönviselt újságíró, Fabrizio Corona szerint tudott labdarúgója játékfüggőségéről. Szintén rosszul járhatnak további, még meg nem nevezett játékosok, a La Repubblica olasz lap szerint egy tucatnyi labdarúgó ellen zajlik vizsgálat az ügyben.