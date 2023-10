Sallói Dániel újra gólt lőtt, de mit szól ehhez Marco Rossi?

A jelek szerint az olasz szövetségi kapitány nem volt elégedett Sallóival, mert utána körön kívülre került. Tavaly még többször meghívta Rossi a keretbe a támadót, idén viszont egyszer sem.

A novemberi Eb-selejtezők előtt viszont Rossi problémákkal küzd a támadósorban is, Varga Barnabás és Sallai Roland is megsérült, mindkettejük játéka erősen kérdéses Bulgária és Montenegró ellen. Ha valamikor, most kiderülhet, hogy Sallóinak van-e még visszaút Rossi keretébe.

Borítókép: Sallói Dániel gólnak és győzelemnek is örülhetett (Forrás: Facebook/Sporting Kansas City)