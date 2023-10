Schmitt Pál után negyven évvel Fürjes Balázs is révbe ért, NOB-tag lett + videó

Az elismerés és bizalom Magyarországnak, a magyar sportnak, a magyar olimpiai mozgalomnak szól, ez nyilvánvaló. Az én dolgom továbbra is az olimpiai mozgalom és a magyar sport alázatos szolgálata, egy csapattagként a sok közül. Köszönöm az egész magyar olimpiai család, a Magyar Olimpiai Bizottság, Gyulay Zsolt elnök, valamint egykori és jelenlegi NOB-tagunk, Schmitt Pál és Gyurta Dániel, a többi bajnokunk egységes támogatását. Schmitt Pál tanácsaira nagyon számítok a jövőben is – négy évtizedet töltött a NOB-ban, minden a kisujjában van, mindenkit ismer, mindent tud, hatalmas tekintélye van a tagság körében. Számomra hatalmas megtiszteltetés, és még nagyobb felelősség ez a megbízatás, amelyet a magyar olimpikonok, olimpiai mozgalom érdekeit szem előtt tartva fogok ellátni. Egyedül biztosan nem menne, mindig a csapatmunkában hittem – a magyar sport számíthat rám, és én is számítok csapattársaim együttműködésére.”