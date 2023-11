A magyar El Clásicóra Juan Carlos Pastor is Szegedre érkezik

A szezon első Szeged–Veszprém rangadója előtt mindkét csapat hibátlan a hazai fronton. Pedig a nyári népvándorlás (Rosta Miklós, Bogdan Radivojevic, Alexander Blonz, Mirko Alilovic és Kent Robin Tönnesen is eligazolt Szegedről) után egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy az új edző, a Juan Carlos Pastor távozása után a nyáron munkába álló Kárpáti Krisztián vezetésével a Szeged legyőzi idegenben a Ferencvárost, hazai pályán a Balatonfüredet és a Tatabányát. Jelenleg a második helyet foglalja el az újjáalakított csapat az NB I-ben, a szintén hibátlan Veszprém csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg.

Ligetvári Patrik (pirosban) és Imanol Garciandia párharca ma is érdekes lehet Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Veszprémben is voltak változások, a keret még egy szintet lépett előre: Ludovic Fabregas, Lukas Sandell, Agustin Casado is bevált, és a vártnál sokkal hamarabb felvette a ritmust a kapus, Ignacio Biosca. A két játékosállomány közötti különbség a Veszprém mellett szól, a hazai pálya a Szegedet segíti, de egy klasszikuson soha nem lehet előre tudni. Erre hívta fel a figyelmet a Veszprém szélsője, Mikita Vajlupau: – A Szeged szerintem jobban játszik, mint az előző idényben, új játékosai vannak, új edzője, aki nem pontosan ugyanabban a rendszerben játszatja őket – fogalmazott Vajlupau a Nemzeti Sportnak. – Az Aalborg elleni győzelem és a Kielce otthonában elért döntetlen is megmutatta, hogy ez nem ugyanaz a csapat, mint a tavalyi. Most is kemény lesz ellenük játszani, de olyan ez, mint a boksz, próbálsz fogást keresni az ellenfeleden, megtalálni a gyengeségeit, és ha megtaláltad, azokat célzod.