„Az én elnökségem alatt nem lesz potyautas” – így kezdődött itthon a rendcsinálás

Szeptember közepén a malmői csapat Európa-bajnokságon férfiegyüttesünk (Majoros Bence, Szudi Ádám, Lakatos Tamás, Ecseki Nándor) a nyolcaddöntőben 3-2-re legyőzte az esélyesebb angolokat, a negyeddöntőben pedig hajszálra volt a világszenzációtól: úgy kapott ki 3-2-re a később aranyérmes, házigazda svédektől, hogy három meccslabdája is volt. A legfrissebb világranglistán legjobbunk, Majoros a 118., míg a svédeknél a negyedik számú játékos is a 35. – ez mutatja, mennyire erőn felül teljesített csapatunk. Női együttesünk (Póta Georgina, Madarász Dóra, Nagyváradi Mercédesz) a nyolcaddöntőben búcsúzott, tőlük sokkal többre számítottunk; Madarász a 85., a kétszeres Európa-bajnok Póta pedig harmincnyolc évesen is 89. a rangsorban.

Még az Eb előtt a krakkói Európa-játékokon vegyes párosban az Ecseki Nándor, Madarász Dóra duó ezüstérmes lett, a múlt hónapban pedig az antalyai WTT-verseny hozott nagy magyar menetelést: ezen az Ecseki Nándor, Majoros Bence kettős végzett a második helyen, és az elődöntőben megverte a svéd Kristian Karlsson, Anton Källberg duót. Nem mellékesen a „malmői ismerősök” közül Karlsson férfipárosban világbajnok.

Ecsekiék törökországi meccsein már Lindner Ádám, a férfiak új szövetségi kapitánya ült a játékosok mögött; miként bevezetőnkben említettük, földindulásszerű változások következtek be a sportágban. A Magyar Asztalitenisz-szövetség új elnöksége október 2-án előbb a férfiválogatott munkáját segítő Aranyosi Pétertől – korábbi szövetségi kapitánytól – és a női csapatnál dolgozó Bachman Pétertől vált meg úgy, hogy előtte a szövetségi kapitányokkal nem egyeztetett. A két szakvezető, a férfiaknál Muskó Péter, a nőknél Bátorfi Zoltán egyaránt értetlenül állt a döntés előtt, ennek hangot is adtak, majd három nappal később tőlük is elköszöntek. Ám akkorra erre már ők is felkészülhettek.

Kovacsics Imrét június 8-án választották meg a Magyar Asztalitenisz-szövetség elnökévé. A SPA Hungary Holding Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója, aki a hazai fürdőlétesítmények menedzselésében nagyon komoly eredményeket ért el, a szavazáson 61:19-re győzte le az elmúlt tíz évben regnáló Nátrán Rolandot. Elődje az elnöki ideje alatt sok haragost szerzett a hazai asztalitenisz-társadalomban, ezt a voksok aránya is mutatja.

– Nagy munkát szeretnék beletenni a sportágba, különben nem is mondtam volna igent a felkérésre. Az első sikert már elértük, hiszen olyan közegben tudtam kétharmados szavazati aránnyal nyerni, amelyet sokszor a széthúzás jellemez, most viszont ebben a kérdésben nagy részben egységes volt a sportág. A következő hetekben igyekszem tájékozódni, mindenkinek kikérem a véleményét, s ez alapján alakítom ki, amit képviselni szeretnék – nyilatkozta a megválasztása után diplomatikusan az 52 éves üzletember a Nemzeti Sportnak.

Majdnem napra pontosan egy hónap múlva jelent meg a magyar szövetség honlapján egy hosszabb beszélgetés vele, és ennek a harsogó címe – Kovacsics Imre nem kér a potyautasokból – már előrevetítette azt, hogy az elnök nagytakarítást tart.

– Ahhoz nem venném a bátorságot, hogy szakmai tanácsokat osztogassak, azt viszont tudom, hogyan lehet csapatot magam köré építeni, hogyan lehet meggyőzni vállalkozásokat, a kormányt arról, érdemes belefektetni ebbe a sportágba, és elmagyarázni nekik azt, hogy cserébe mit tudunk ezért nyújtani. […]

A sikeremet abban is mérném, hogy a nevelőklubok milyen támogatást kapnak a szövetségtől. Tehát nem azt szeretném, hogy legyen egy csillogó-villogó szövetség, lent az alvégen pedig a szegény rokonok. Hanem azt, hogy ők is úgy érezzék öt év múlva, hogy érdemes volt elnököt váltani, és jobb körülmények közé kerültek.

Egy biztos: az én elnökségem alatt senki sem fog lazsálni, nem lesz olyan potyautas, aki semmit sem csinál, de az esetleges sikerekben részt vesz; mindenkinek a maga területén meg kell azért dolgoznia, hogy eredményt érjünk el – szögezte le Kovacsics Imre, és ezzel bedobta a követ a a magyar asztalitenisz leülepedni látszó állóvizébe.

A szavait aztán később követte a szövetségi kapitányok lecserélése, a férfiaknál Lindner Ádám, a nőknél a mindössze 31 éves Pink Márk kezébe került a kormányrúd.

Előttük Bátorfi Zoltán 2017 februárja, Muskó Péter 2020 áprilisa óta irányította a női, illetve a férfiválogatottat. Kovacsics Imre struktúraváltással is indokolta a cseréket, és ezúttal is markánsan fogalmazott, amikor a leváltott szakmai vezetésről beszélt: – Ez a stáb nem alkalmas azoknak a nagy ívű terveknek a megvalósítására, amelyeket kitűztünk magunk elé.

A célok merészek: Magyarországnak két-három év múlva Európában, öt-hat év elteltével pedig világszinten is meghatározó nemzetnek kell lennie a sportágban. Ám az biztos, hogy az új elnök nem tétlenkedik, és a háttér megerősítésében máris eredményeket tud felmutatni. A múlt hónap végén több, a válogatott játékosok felkészülését segítő együttműködési megállapodásokat jelentett be, így egy magánkórházzal és egy egészségügyi intézménnyel is szerződtek, de például biztosítják az érdeklődők érettségire való felkészítését is. A februári puszani csapat-világbajnokságra készülve pedig új szponzorok bevonásával fejenként hárommillió forintot ajánlanak fel a válogatott tagjainak, amennyiben bejutnak a legjobb nyolc közé, ami egyben olimpiai kvótát is jelentene.

