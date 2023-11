Újabb fordulat várható a bolgárok elleni meccs helyszínével kapcsolatban

Az sincs kizárva, hogy a BFU a mérkőzés elhalasztására játszik, mindenesetre a Nemzeti Sport legfrissebb információja szerint Plovdiv polgármestere, Kosztadin Dimitrov szombaton hivatalosan is bejelenti, hogy nem a városban lesz a bolgár–magyar Eb-selejtező, és az önkormányzat erről már levélben tájékoztatta is a Bolgár Labdarúgó-szövetséget. Állítólag egy pénteki egyeztetésen felvetődött egy harmadik lehetséges helyszín, mégpedig a 12-szeres bajnokcsapat, a Ludogorec otthona, Razgrad, ám újabb módosítás esetén természetesen az UEFA-nak kell megadnia az engedélyt. Egy biztos: az UEFA saját magát is lejáratja, amikor asszisztál egy ilyen komédiához, amely semmibe veszi a szurkolók és a csapatok érdekeit.

Borítókép: Zajlanak az átépítési munkák a plovdivi stadionban (Forrás: Facebook/PIMK)