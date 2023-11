Fel kell készülni arra, hogy elmarad a bolgár–magyar meccs

Most már csak azt kell valahogy elérni, hogy az utolsó számításba jövő helyszín, Razgrad is valamiért alkalmatlan legyen a találkozó megrendezésére. Ha ez kimondatik, az egyenlő azzal, hogy Bulgária nem tudja vállalni a találkozó lebonyolítását. Szóba jöhetne semleges helyszín, mondjuk a szomszédban Nis, netán Szkopje, de a drukkerek oda is el tudnak utazni, a botrány kockázata még nagyobb lennne, Hamburgba pedig csak nem lehet elvinni a bolgár–magyar összecsapást, mint a Sahtar–Barcelona Bajnokok Ligája csoportmeccset.

Időt akar nyerni a bolgár szövetség – hogy dönt az UEFA?

A bolgár válogatottnak már úgy is mindegy. Kijutásról már szó sem lehet, az utolsó helyről is szinte lehetetlen elmozdulni. A bolgár szövetség nyilván időt akar nyerni. A puskaporos hangulatban jobban járna, ha november 16-án nem lenne semmiféle meccse odahaza. A labda most már inkább az UEFA térfelén pattog. Kérdés, Nyonban meddig nézik tétlenül a bolgárok szerencsétlenségét. Ismerve az UEFA gyakorlatát, addig húzzák, halasztják a döntést, ameddig csak lehet. Még az sem kizárt, hogy ha netán valóban elmarad a mérkőzés, az UEFA nem dönt azonnal a pontok sorsáról, megvárja a sorozat végét, hátha a meccsnek utólag nem is lesz jelentősége.

Ez persze ellenkezik a magyar válogatott érdekével, hiszen hirtelen a Magyarország–Montenegró mérkőzés lépne elő sorsdöntő meccsé. Immár az MLSZ-nek is fel van adva a lecke, nem nézheti tétlenül a bolgárok szerencsétlenkedését.

A március 27-i Magyarország–Bulgária mérkőzés összefoglalója (megnézhető a videócsatornán):

Borítókép: Tájkép a plovdivi Hriszto Botev Stadionról (Fotó: PIMK)