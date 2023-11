Guardiola nem volt elájulva Haaland újabb rekordjától

Pep Guardiola örült annak, hogy csapata továbbra is hibátlan a csoportkörben, de figyelmeztette a játékosait, hogy nem ismételhetik meg azokat a hibákat, amelyek miatt 2-0-s hátrányba kerültek hazai pályán az RB Leipzig ellen. – Ha a minősítésről beszélünk, akkor ez egy nagyszerű este. A megszerezhető 15 pontból 15-öt szereztünk – mondta a katalán edző.

Guardiola éppen Fodennek, a meccs emberének választott játékosának ad tanácsot. Fotó: AFP/Oli Scarff

– Ha a játékról beszélünk, jobbak is tudnánk lenni. A futballban párharcokat kell nyerni. A Leipzig ellen két figyelmeztetést is kaptunk, 2-0-ra vezetett az ellenfél. De elöl is voltak lehetőségeink, de azok kimaradtak. Talán a jövő szempontjából jó így nyerni, jobb így a tükörbe nézni, hogy tudjuk, mit kell jobban csinálnunk a jövőben. Mindenesetre ott vagyunk a csoport élén. Nem tudom, kivel fogunk összekerülni februárban az egyenes kieséses szakaszban, de hazai pályán lesz a visszavágó, és ez nagyon fontos – mondta Guardiola a csapata honlapján.

Spanyol és német túlsúly A kieséses szakaszba jutott együttesek között eddig négy spanyol és három német található:

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Real Sociedad (spanyol), Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund (német), Internazionale, Lazio (olasz), Manchester City (angol)

A háromszoros BL-győztes edző kiemelte: a Leipzig elleni volt az első alkalom, hogy a Bajnokok Ligájában kétgólos hátrányba került a csapata, és sikerült a fordítás. Amikor az előző hat alkalommal kétgólos hátrányban volt, kikapott a City.