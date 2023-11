Hosszú Katinka az olimpián indulna, a világbajnokságon nem

Ez azt jelenti, hogy a februári, dohai világbajnokságot több hazai klasszishoz hasonlóan ő is kihagyja, arra viszont még lesz ideje, hogy a határidőig, 2024. június 23-ig megússza az olimpiai szintidőt.

A közelmúltban kirobbant botrányról Hosszú Katinka úgy nyilatkozott: nem kaptak hivatalos értesítést arról, hogy férje és edzője, Layber-Gelencsér Máté kikerülne a kiemelt edző programból.

Hosszú Katinka: is csak egy ember

Hosszú Katinka már korábban is megszólalt Milák Kristóf ügyében, s most is elmondta véleményét a világcsúcstartó magyar úszó kálváriájáról.

– Milák Kristóf is csak egy ember, még akkor is, ha egészen rendkívüli. Mindent elért ebben a sportágban, amit lehet. Tizenkilenc éves fejjel fél testhosszt vert Michael Phelps világcsúcsára 200 pillangón. Elképesztő eredményeket ért el, támogatnunk kell abban, amit szeretne, segíteni őt. Ha úszni akar, akkor abban kell mellette állni, ha más elképzelése van, akkor pedig abban, hiszen hálásak vagyunk neki, amiért magyar színekben érte el ezeket a fantasztikus sikereket.

Borítókép: Hosszú Katinka hatodik olimpiáját is megcélozza (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)