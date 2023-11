Sinner parádéja, máris ott tart, mint Federer és Djokovics + videó

– Idén először játszottam a válogatottban, ráadásul egy hónapja egy fontost embert elveszítettem, a barátnőm édesapja hunyt el. Nagyon érzelmes meccs volt, talán ezért is játszottam gyengén a második és a harmadik játszmában, Alexei megérdemelte volna a győzelmet, de a Davis-kupa néha ilyen – fogalmazott önkritikusan Arnaldi, aki idén egyéni versenyen is letette névjegyét, a US Openen a nyolcaddöntőig jutott, csak Carlos Alcaraz állította meg.

Jannik Sinner elképesztő évzárása

Arnaldi is sok szép pillanatot szerezhet még az olaszoknak, de a csapat vezére Jannik Sinner. A világranglista negyedik helyén álló olasz ősszel újabb szintet lépett, szeptember óta 9-1-es a mérlege a top 10 többi tagja ellen. Danyiil Medvegyev ellen korábban egyszer sem nyert, most két hónap leforgása alatt háromszor, míg Novak Djokovics ellen kétszer, igaz, a szerbtől az évzáró világbajnokság döntőjében kikapott.

A Davis-kupában viszont Sinner három meccslabdát hárítva nyert Djokovics ellen, majd a páros után is ő ünnepelhetett. A szerbek ellen a sírból visszahozott párharc előre hozott döntőnek bizonyult, Sinner az ausztrál éljátékosnak, Alex de Minaurnak mindössze három játékot engedélyezett (6:3, 6:0).

A következő lépés egyértelmű: Grand Slam-versenyeken is hoznia kell ezt a szintet Sinnernek, aki a négy nagy torna (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) egyikén sem játszhatott még döntőt.

Sinner azonban a siker után még nem erre, hanem a Davis-kupára gondolt, amelyben Olaszország 1976 után másodszor ünnepelhetett végső sikert, de minden adott ahhoz, hogy Sinner és társai a közeljövőben többször is megszerezzék a trófeát.

– Mind nagyon fiatalok vagyunk, kivéve Simone Bolellit, aki tizenöt éve játszott ezért a sikerért. Az ő tapasztalata sokat jelentett nekünk, ahogy Matteo Berrettini támogatása is – hangsúlyozta Sinner.

Olaszország az egyetlen nemzet, amelynek egynél több huszonhárom évnél fiatalabb játékosa áll a top 50-ben, nekik három is – Sinner és Arnaldi mellett a náluk is fiatalabb Lorenzo Musetti –, s ha ki tud keveredni a sérülésspirálból a döntőben szurkolói szerepre kárhoztatott Berrettini, a 2021-es wimbledoni döntős, még mindig csak 27 éves játékos is sokáig segítheti az olasz csapatot.

Djokovics elismerte: ez rajta ment el

Sinner Davis-kupa-győzelmek számában máris ugyanott tart, mint két sportági legenda, Roger Federer és Novak Djokovics. (Rafael Nadal ebből a szempontból kiemelkedik, öt sikere is van, igaz, ő erős csapattársai tudatában még azt is megtehette, hogy 2008-ban kihagyja a döntőt.) A svájci már nem fogja növelni trófeáinak számát, Djokovics viszont idén nagyon rágyúrt a sorozatra, s bizony kérdés, hogy a harminchat éves klasszis áldoz-e még egyszer ennyi energiát a csapatversenyre, ahol nem csak rajta múlik a siker.