Kovács „Kokó” István kemény szavakkal kampányol, komoly szövetségesei vannak

A Magyar Ökölvívó-szakszövetségben (MÖSZ) korábban alelnökként tevékenykedő Kurtucz Csabát január 14-én egyhangúlag választották meg a szervezet elnökévé, azonban a viszonya megromlott az elnökségi tagokkal, aminek következtében október 10-én az elnök és az elnökség is lemondott. A MÖSZ november 18-án közgyűlést tart, erről korábban olyan hírek jelentek meg, hogy tisztújító lesz, s Kurtucz közölte, hogy újra pályázik az elnöki posztra. Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Kovács „Kokó” István jelezte, hogy ő is ringbe száll az elnöki posztért; a Mandinernek nyilatkozva ugyanakkor azt mondta, hogy most szombaton nem lesz tisztújítás a Magyar Ökölvívó-szakszövetség közgyűlésén. Ám a sportág megtisztulása érdekében, amikor eljön az ideje, elnöknek jelölteti magát.

Kovács „Kokó István” indul a MÖSZ elnöki pozíciójáért (Fotó: Nemzeti Sport)

Kovács István szerint tévesen terjedhetett el, hogy a most szombati közgyűlés tisztújító lesz.

– Ahhoz harminc nappal korábban fel kellett volna állnia a jelölőbizottságnak, és tudnia kellene a tagságnak, hogy a különböző pozíciókra kik kandidálnak – mondja Kovács István, aki szerint az új választást mindenképpen meg kell előznie az esetleges pénzügyi visszásságok feltárásának, adott esetben az ügyészség és az állami sportvezetés bevonásával. Az olimpiai bajnok leszögezte, nem nézi tovább tétlenül, hogy szétesik szeretett sportága, ezért indul majd el az elnöki székért.

Kovács István: El kell takarítani a romokat

– Nyugodtan kijelenthetjük, a lemondott elnök mögül kihátrált a magyar ökölvívó-társadalom, egy korszak lezárult, és most nekünk az a dolgunk, hogy tiszta lappal kezdjünk egy újat. Ehhez viszont el kell takarítani a romokat, jogilag tisztázni kell a helyzetet. Ha minden tisztázódott, akkor kell új vezetést választanunk – folytatta Kovács István.

Kovács István elmondta, amióta bejelentette, hogy indul a pozícióért, rengetegen megkeresték, hogy támogatják a kandidálását.

– Remek érzéssel tölt el az is, hogy a korábbi elnökök közül ketten, Csötönyi Sándor és Erdei Zsolt is jelezték, mellém állnak – árulta el Kovács „Kokó” István. S ez azért is érdekes hír, mert közte és Erdei Zsolt között idén komoly feszültség támadt.

Borítókép: Kovács „Kokó” István (Fotó: Mandiner/Ficsor Márton)