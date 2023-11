Ezért készíti ki az MLSZ-t a bolgárok szerencsétlenkedése

A bolgár drukkereknek is tele van a hócipőjük (Fotó: Europress/AFP/Dimitar Dilkoff)

És a repülő? Tragikomikus a bolgár eljárás

Természetesen le kell kötni a charter járatot, a válogatott ugyanis mindig különgéppel utazik, hogy a mérkőzés után azonnal visszatérhessen Budapestre. Esetünkben ez azért fontos, mert a csapatnak másnap, azaz pénteken már edzésen kell részt vennie, hiszen vasárnap már Montenegró ellen ismét pályára kell lépnie, és regenerációt az azonnali visszautazás szolgálja a legjobban. Ez is lehet időigényes, mert ha a chartert adó társaságnak nincsen szerződése az adott reptérrel, akkor meg kell teremteni a le- és a felszállás adminisztratív feltételeit. Ezt a szervezőmunkát húzta most át a bolgár szövetség váratlan döntése a helyszín megváltoztatásával.

A bolgár fél csupán online találkozó keretében tudta megmutatni az MLSZ munkatársainak, hogy mi hol van, hogyan néz ki, és így távolból zajlott az ismerkedés és az egyeztetés. Tragikomikus, de több a semminél, és persze az interneten is be lehetett gyűjteni a hotelről az összes fellelhető információt.

Ebből is látszik, a bolgár szövetség mennyire nehéz helyzetbe hozta a magyar válogatottat. Mindennek ráadásul komoly anyagi terhei is vannak, hiszen a chartert már kifizette az MLSZ, ha ezt a szállodát is le kellene mondani, akkor az nyilván kötbért szabna ki. Belegondolni is rossz, mi lenne, ha ez megtörténne, és nem csupán a pénz, hanem a felkészülés minősége miatt…

Borítókép: Gyakorolják a repülést a magyar labdarúgó-válogatott játékosai (Fotó: Origó/Ladóczki Sándor)